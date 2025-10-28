복귀 전공의, 전문의·레지던트 조기 응시에 '특혜·역차별' 논란

▲ 서울 시내 한 대학병원 전공의협의회 사무실

지난 9월 병원으로 복귀한 전공의들에 대해 정부가 내년 초 전문의 시험과 레지던트 모집에 미리 응시할 수 있게 허용하기로 방침을 정했습니다.수련 종료 전에 전문의 시험 등을 미리 치른 후 8월까지 남은 수련을 이어가게 한다는 것인데 과도한 특혜라는 비판과 더불어 미리 복귀한 전공의들과의 형평성 논란도 불가피한 상황입니다.오늘(28일) 정부와 의료계 등에 따르면 보건복지부는 수련협의체 논의 등을 거쳐 이 같은 방침을 정하고 이번 주중 최종 확정해 발표할 예정입니다.의대를 졸업하고 국가시험에 합격해 의사 면허를 취득한 일반의들은 인턴 1년, 레지던트 3∼4년의 전공의 과정을 거친 후 매년 2월 전문의 시험을 치러 전문의 자격을 취득할 수 있습니다.지난해 2월 의대 증원에 반발해 사직했다 지난 9월 수련을 재개한 인턴이나 레지던트 마지막 연차는 내년 8월에 수련을 마치기 때문에 원칙적으로는 내년 초에 치러지는 전문의 시험이나 레지던트 모집에 응할 수 없습니다.수련 종료 후 6개월가량 더 기다려 내후년 초에 지원해야 합니다.올해 3월 복귀자의 경우 내년 초 정상적으로 응시가 가능합니다.6월 복귀자의 경우 인턴은 수련 단축 특례가 적용돼 내년 초 레지던트로 진급할 수 있고, 레지던트의 경우 3개월가량의 추가 수련을 전제로 전문의 시험에 응시할 수 있습니다.그러나 3·6월 복귀자 수가 많지 않고 사직 전공의 대다수가 9월 복귀를 택한 탓에 이대로라면 내년 전문의 시험 응시자나 레지던트 진급자는 사직 없이 정상적으로 수련을 이어간 전공의들을 포함해 소수에 그치게 됩니다.전문의 배출 절벽을 최소화하기 위해 당초 정부는 내년 8월 전문의 시험을 한 차례 더 치르는 방안에 무게를 실었으나 시험을 주관하는 대한의학회 측이 추가 시험에 부정적이어서 대신 '선(先) 응시 후(後) 수련'으로 방침을 정했습니다.내년 상반기 레지던트 모집도 3월, 6월 조기 복귀한 이들을 대상으로 먼저 실시한 후 9월 복귀자는 남은 자리를 놓고 하반기 모집에 응시하게 할 경우 상반기에 수도권, 인기과목 쏠림이 심화할 것이라는 우려가 제기돼 결국 동시에 모집하는 방향으로 기운 것으로 알려졌습니다.복지부 관계자는 "전문의 배출이 늦어져 지역 의료현장 등에 수급난이 있다"며 "레지던트도 3, 6월 복귀자만 먼저 모집할 경우 지역·필수의료 공백이 발생할 수 있다는 점을 고려했다"고 설명했습니다.고육책이긴 하지만, 집단행동을 한 전공의들에게 특혜가 계속되고 있다는 비판이 불가피합니다.특히 '배신자'라는 비난을 들으며 3, 6월 조기 복귀한 전공의들은 역차별이라고 반발하는 등 전공의들 내 갈등도 심화하는 양상입니다.한 전공의는 "3월 복귀한 인턴들은 인력 부족 속에 과중한 업무를 감내하며 동료들로부터의 부정적 시선과 고립까지 견뎌야 했다"며 "지금도 의료 커뮤니티 내엔 먼저 복귀한 인턴을 조롱하거나 비난하는 게시글이 다수"라고 전했습니다.먼저 복귀한 이들은 레지던트를 모집할 때 조기 복귀 인턴을 우선 배정하는 등 공헌도를 반영해 줄 것을 요구하고 있습니다.전문의 시험과 레지던트 모집에 합격한 후 이뤄지는 추가 수련이 부실하게 이뤄질 것이라는 우려도 나옵니다.이 때문에 정부는 수련 부실 우려가 현실화할 경우 내후년부터는 이러한 조기 응시를 불허하는 방안도 검토하는 것으로 알려졌습니다.복지부 관계자는 여러 비판과 우려 등에 대해서도 의견을 듣고 검토했다며 "부작용을 최소화할 수 있는 방법을 고민하고 있다"고 밝혔습니다.(사진=연합뉴스)