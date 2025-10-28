뉴스

카카오, AI 생태계 확장…'챗GPT 포 카카오' 출시

이현영 기자
작성 2025.10.28 11:34 조회수
▲ 챗 지피티 포 카카오

카카오는 카카오톡에서 챗GPT를 바로 사용할 수 있는 챗GPT 포 카카오를 출시했습니다.

챗GPT 포 카카오는 카카오 플랫폼을 오픈AI 기술과 결합해 사용자에게 혁신적인 인공지능(AI) 경험을 제공합니다.

카카오톡 이용자는 채팅탭 상단에 위치한 챗GPT 버튼을 클릭해 서비스를 이용할 수 있습니다.

간단한 질문부터 복잡한 요청까지 카카오톡에서 대화하듯이 챗GPT를 이용할 수 있습니다.

챗GPT 답변을 채팅방에 공유할 수 있고 채팅방 대화 중 챗GPT에 관련 내용을 질문할 수 있습니다.

이미 챗GPT를 사용해 오던 이용자는 기존 계정으로 챗GPT 포 카카오를 사용할 수 있습니다.

신규 이용자는 카카오 계정으로 챗GPT에 가입할 수 있고, 가입이나 로그인 없이도 챗GPT 포 카카오를 경험할 수 있습니다.

다만 무료 이용자의 경우 챗GPT 이용자와 마찬가지로 사용 한도가 존재합니다.

또 챗GPT 포 카카오는 카카오 AI 에이전트인 카카오 툴즈와 연동해 사용할 수 있습니다.

출시 시점에는 카카오맵, 카카오톡 예약하기, 카카오톡 선물하기, 멜론이 포함되고 이용자의 요청에 따라 관련 서비스를 연결해 적절한 답을 제공합니다.

예컨대 '합정역 근처에서 빵 파는 곳을 알려줘'라고 질문하면 카카오 툴즈가 카카오맵을 호출, 구체적인 위치와 정보를 안내합니다.

카카오 툴즈는 카카오와 카카오 그룹 내 서비스를 우선 반영한 뒤 추후 외부 서비스와의 협업을 거쳐 생태계를 확장할 계획입니다.

카카오에 따르면 챗GPT 포 카카오 사용 시 이용자가 대화 내용 저장 여부와 AI 학습 반영 여부를 선택할 수 있고, 모든 이용자 정보는 카카오와 챗GPT 개인정보 보호 정책에 따라 보호됩니다.

카카오는 챗GPT 포 카카오 출시를 기념해 구독 상품 프로모션을 진행합니다.

카카오톡 내에서 챗GPT 유료 구독상품이 챗GPT 플러스를 신규로 구독하면 3개월 차 결제 이후 가입자에게 1개월 치 구독료를 돌려줍니다.

