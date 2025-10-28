민주, '청문회 실효법' 추진…"국감 지적 이행 경과보고"

▲ 더불어민주당 김병기 원내대표가 28일 서울 여의도 국회에서 열린 국정감사 대책 회의에서 발언하고 있다.

더불어민주당은 국회 청문회의 실효성을 높이고 국회의 감독 기능을 강화하는 국회법 개정안을 정기국회 내에 처리하겠다고 밝혔습니다.허영 민주당 원내정책수석부대표는 국정감사 대책 회의에서 "청문회 증인이 국회의 지적사항 이행 경과를 보고하고 정부가 이를 점검해 국회에 보고하게 하는 국회법 개정안이 발의됐다"며 이같이 말했습니다.허영 원내정책수석은 "22대 국회 들어 기후에너지환경노동위원회의 쿠팡 근로 조건 개선 청문회와 과학기술정보방송통신위원회의 이동통신 3사 해킹 청문회가 열렸지만, 기업은 책임을 회피했고 제도 개선은 제자리"라며 이를 바로잡아야 한다고 설명했습니다.이어 "국회법 개정안은 청문회의 실효성을 높이고 국회의 감시 기능을 강화하는 매우 중요한 법안"이라며 "이번 정기국회에서 법안을 반드시 통과시켜 정부의 상설특검과 함께 청문회 지적 사항을 철저하게 점검해 나가겠다"고 강조했습니다.앞서 민주당 이학영 의원은 지난 22일 청문회에서 지적된 사항에 대해 의결을 통해 이행 경과를 위원회에 보고하도록 해 사후 조치 실시 여부를 점검할 수 있게 하는 내용이 담긴 국회법 개정안을 대표 발의한 바 있습니다.문진석 원내수석부대표는 이날(28일) 브리핑에서 "당론은 아니지만 타당한 법안이라 굳이 반대할 이유는 없어 보인다"고 말했습니다.(사진=연합뉴스)