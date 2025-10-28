정부, 올해 성장 전망 0.9%→1%대 상향 조정 시사

▲ 기획재정부 중앙동 청사

기획재정부는 "성장세가 확대하고 있다"며 연간 성장률 전망치를 기존 0.9%에서 1%대로 상향 조정할 가능성을 시사했습니다.3분기 국내총생산(GDP) 증가율이 1.2%(전기비·속보치)로 작년 1분기 이후로 6분기 만에 가장 높은 수준을 기록한 데 따른 것입니다.기재부는 오늘(28일) 세종청사 기자실에서 진행한 경제동향 브리핑에서 "3분기는 새 정부의 온전한 첫 경제 성적표"라고 평가했습니다.기재부는 "작년 2분기부터 올해 1분기까지 사상 최초로 4분기 연속으로 0% 내외 성장률을 보였다가, 2분기에는 새 정부 출범에 따른 심리 회복 등으로 경기 부진에서 반전했다"고 설명했습니다.특히 민간소비가 지난 2022년 3분기 이후로 3년 만에 최대 폭 증가했다면서 "심리 개선과 소비쿠폰 추경, 증시 활성화 등이 작용했다"고 해석했습니다.설비투자도 양호한 반도체 업황에 힘입어 기계류를 중심으로 '플러스'로 돌아섰고, 건설투자도 그간의 부진에서 거의 벗어난 모습이라고 분석했습니다.기계와 장비, 자동차를 중심으로 수입이 1.3% 증가한 것 역시 내수 회복 흐름을 방증한다고 봤습니다.전체적으로는 수출이 선방하는 가운데 내수가 성장을 견인하고, 재정의 마중물 역할에 힘입어 민간이 성장을 주도하고 있다는 게 정부 진단입니다.김재훈 경제정책국장은 "3분기 GDP는 내부 전망보다는 확실히 많이 좋다"고 말했습니다.연간 성장률 전망치(0.9%)의 상향 조정 가능성에는 "연간 전망에는 미·중 및 한·미 관세 협상의 불확실성이 있지만, 기존 전망보다는 1% 성장률을 달성할 가능성이 높아졌다"고 봤습니다.(사진=기획재정부 제공, 연합뉴스)