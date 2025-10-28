[글로벌D리포트] 베네수엘라 '미국, 제2 통킹만 사건 가능성'

이반 힐 베네수엘라 외교부 장관은 미국 CIA가 위장 작전을 세우고 있다고 주장했습니다.



미국이 베네수엘라에 대한 공격을 정당화하기 위해 카리브해에 배치된 미군 군함을 스스로 공격한 뒤 베네수엘라의 소행이라고 책임을 떠넘길 수 있다는 겁니다.



그러면서 힐 장관은 통킹만 사건을 거론했습니다.



1964년 8월 베트남 북구 해역에서 미 해군 구축함이 북베트남 어뢰정의 공격을 받았다고 주장한 사건입니다.



미국이 베트남 전쟁에 본격적으로 개입하는 계기가 됐는데 7년 뒤 미 국방부 내부 문서에서 사건 일부가 조작된 걸로 드러났습니다.



트럼프 행정부는 베네수엘라를 비롯한 중남미 국가에서 미국으로 유입되는 마약을 차단하겠다며 카리브해에 항공모함을 배치했고 특히 친미 성향 국가인 트리니다드토바고 항구에 미 군함이 입항에 있는 상탭니다.



트럼프 정부는 베네수엘라 마두로 정권에 대한 고강도 압박을 이어가고 있습니다.



마약 운반선이라고 주장하는 선박을 여러차례 격침시킨데 이어 베네수엘라 내에 있는 코카인 제조 시설과 마약 밀매 경로를 직접 타격하는 계획까지 검토하는 걸로 전해졌습니다.



[트럼프/미 대통령 : 꼭 선전포고를 할 생각은 없어요. 그냥 미국에 마약을 들여오는 사람들을 죽일 거예요. 아시다시피, 그들은 죽을 겁니다.]



베네수엘라는 해안 지역에 러시아산 지대공 미사일 등을 배치하는 등 결사 항전의 의지를 보이고 있습니다.



[마두로/베네수엘라 대통령 : 미국은 전국 각지의 노동자와 농민, 어부, 동네 주민들의 전투부대, 소총을 든 수백만 명의 사람들이 행진하는 모습을 보게 될 겁니다.]



트럼프 대통령은 지난 2022년 좌파 정부가 출범한 콜롬비아와도 절연 수순을 밟고 있습니다.



세계 경찰의 역할을 거부하면서도 미국의 이익을 위해선 군사력을 적극적으로 활용하고 있는 겁니다.



월스트리트저널은 미국이 군사력과 경제력을 활용해 아메리카 대륙에 대한 미국 패권주의를 강화하고 있다고 지적했습니다.



