제주 아침 기온 '뚝'…한라산에 올가을 첫 상고대 '활짝'

▲ 28일 올가을 첫 상고대 핀 한라산 백록담

제주 한라산 고지대에 올가을 첫 상고대가 피었습니다.오늘(28일) 제주지방기상청과 한라산국립공원관리소에 따르면 우리나라 북쪽에서 찬 공기가 남하해 기온이 떨어지면서 한라산 고지대인 백록담에서 올가을 첫 상고대가 관측됐습니다.오늘 한라산의 아침 최저 기온은 윗세오름 영하 1.4도, 한라산 남벽 영하 0.5도, 삼각봉 영하 0.1도, 사제비와 진달래밭 0도, 영실 2.1도, 어리목 4.2도, 성판악 2.2도 등입니다.상고대는 기온이 영하 이하로 떨어질 때 대기 중에 있는 수증기가 차가워진 물체에 붙으면서 생성되는 현상으로 '나무 서리'라고도 부릅니다.지난해 가을 한라산 첫 상고대는 11월 6일에 관측됐습니다.아울러 오늘 제주 해안 지역도 아침 최저 기온이 제주(북부) 13.8도, 서귀포(남부) 12.6도, 성산(동부) 11.2도, 고산(서부) 13.3도를 나타내며 올가을 들어 가장 낮은 기온을 보였습니다.기상청은 29일까지 아침 기온이 평년(최저 11∼14)과 비슷하거나 낮겠다고 예보했습니다.낮 최고 기온은 19∼21도로 평년과 비슷하거나 조금 높겠습니다.기상청은 "내일(29일)은 낮과 밤의 기온 차이가 10도 안팎으로 크겠으니 급격한 기온 변화로 인한 건강 관리에 유의하기를 바란다"고 당부했습니다.(사진=한라산국립공원관리소 제공, 연합뉴스)