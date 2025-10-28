NH투자 임원, 11개 종목 미공개 정보 지인 전달해 20억 부당이득

▲ NH투자증권 사옥

금융 당국이 NH투자증권 투자은행(IB) 부문 고위 임원이 상장사 공개 매수와 관련한 미공개 정보 이용했다는 의혹과 관련해 강제 수사에 착수했습니다.이재명 대통령이 강조한 불공정 거래 척결을 위한 합동대응단의 '2호 사건'입니다.금융위원회·금융감독원·한국거래소로 구성된 주가 조작 근절 합동대응단은 오늘(28일) NH투자증권 본사 임원실과 공개 매수 관련 부서 등을 압수수색했습니다.A 씨는 최근 2년여간 NH투자증권이 주관한 11개 상장사 공개 매수 관련 중요 정보를 직장 동료와 가족 등 지인에게 반복적으로 전달해 약 20억 원의 부당이득을 챙긴 혐의를 받고 있습니다.합동대응단은 A 씨를 포함해 그의 가족 및 가족의 지인, 영업본부 직원 등 총 4명을 혐의자로 보고 있습니다.이들은 공개 매수 사실이 시장에 공표되기 전 해당 주식을 매수했다가 공개 매수 사실로 주가가 오르면 전량 매도하는 방식을 취했습니다.합동대응단의 자금 추적 내용에 따르면 공개 매수 발표 전후 A 씨와 정보 이용자들 간 주식 매매 관련 자금으로 추정되는 거액의 금전 거래가 빈번하게 이뤄졌습니다.이들 간 부당이득을 공유한 것으로 의심되는 정황도 포착됐습니다.혐의자들은 회사 및 금융 당국 감시망을 회피하려는 움직임도 보였습니다.이들이 친인척 등 차명 계좌를 활용하고 거래 계좌를 수시로 바꾸는 등 당국의 감시망을 회피하려 한 흔적도 확인됐습니다.특히 NH투자증권의 경우 공개 매수 업무와 관련해 독보적 지위를 차지하고 있는 만큼, 이번 사건의 파장이 클 것으로 보입니다.2023년부터 올해 상반기까지 이뤄진 공개 매수 55건 중 절반이 넘는 28건(51%)을 NH투자증권이 주관했습니다.작년 MBK파트너스·영풍 연합 측이 진행했던 고려아연 주식 공개 매수 등 대형 거래도 맡았습니다.합동대응단은 "금융회사 및 상장 기업 임직원 등 정보 우위를 지닌 내부자가 자본시장 공정성을 훼손하는 행위를 철저히 적발해 엄중한 형사 처벌과 행정 제재로 이어지도록 할 것"이라며 "주가 조작과 동일한 중대 범죄 행위라는 것을 다시 한번 환기하고 위법 적발 시 무관용 원칙으로 조치하겠다"고 말했습니다.그러나 A 씨는 해당 혐의를 부인하고 있습니다.또, 가족 등의 주식 거래 내용은 알지 못했다는 입장인 것으로 알려졌습니다.합동대응단은 오늘 압수수색을 통해 각종 서류, PC 하드디스크 등을 확보해 미공개 정보를 취득한 경로와 가족 및 지인에게 전파한 내용 등을 확인할 예정입니다.그동안 이재명 대통령이 주가 조작이나 불공정 거래에 엄벌 의지를 밝혀온 만큼 앞으로도 "패가망신" 사례들이 이어질지 주목됩니다.합동대응단은 '1호 사건'으로 종합병원, 대형 학원 운영자 등 슈퍼리치와 유명 사모펀드 전직 임원, 금융회사 지점장 등 금융 전문가들이 1천억 규모의 자금을 동원해 대형 주가 조작을 적발했습니다.(사진=NH투자증권, 합동대응단 제공, 연합뉴스)