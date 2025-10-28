일본 다카이치 모레 한국 방문…"방한 첫날 한일 정상회담 조율"

▲ 이재명 대통령과 다카이치 사나에 일본 총리

다카이치 사나에 일본 총리가 경주에서 열리는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의에 참석하기 위해 모레(30일)부터 다음 달 1일까지 한국을 방문한다고 일본이 공식 발표했습니다.일본 정부 대변인인 기하라 미노루 관방장관은 오늘(28일) 기자회견에서 다카이치 총리의 한국 방문 일정을 공개했습니다.지난 21일 취임한 다카이치 총리가 취임 후 한국을 찾는 것은 처음입니다.기하라 장관은 "APEC 정상회의에서는 무역·투자 관련 여러 과제와 인공지능(AI), 인구 변화 등 새로운 과제에 대해 논의할 것"이라며 일본이 규칙에 기초한 자유롭고 공정한 경제 질서의 유지·강화 중요성을 호소하고 아시아·태평양 지역 경제 발전에 기여하겠다는 의지를 나타낼 것이라고 설명했습니다.이어 다카이치 총리가 한국 방문 기간에 각국 정상과 회담할 예정이라고 덧붙였습니다.이와 관련해 한국과 일본 정부가 이재명 대통령과 다카이치 총리의 첫 정상회담을 모레(30일) 개최하는 방향으로 조율하고 있다고 아사히신문과 교도통신이 전했습니다.다만 기하라 장관은 한일 정상회담 일정에 대해 "한국을 포함한 각국과 양자 회담은 조율 중이며 무엇도 정해지지 않았다"고 말했습니다.앞서 이 대통령은 다카이치 총리가 21일 취임하자 페이스북을 통해 "다가오는 APEC 정상회의가 개최되는 경주에서 직접 뵙고 건설적 대화를 나눌 수 있기를 고대한다"고 밝혔습니다.위성락 국가안보실장은 21일부터 1박 2일 일정으로 일본을 방문해 이치카와 게이이치 신임 국가안전보장국장, 아소 다로·스가 요시히데 전 총리와 만났습니다.당시 위 실장은 "셔틀 외교를 지속해 상호 관계 발전에 공헌하고자 한다"고 설명했고, 지난 집권 자민당 총재 선거에서 '킹메이커' 역할을 했던 아소 전 총리는 "한일 관계에서 역할을 다해 갈 것"이라는 반응을 보였다고 아사히가 전했습니다.이 신문은 또, 강경 보수 성향으로 알려진 다카이치 총리도 취임 이후 한일 협력을 중시하는 태도를 나타내고 있어 이번 회담에서도 한일 관계 중요성을 강조할 것으로 보인다고 전했습니다.그는 취임 기자회견에서 한국 김, 화장품, 드라마를 좋아한다면서 "이 대통령을 만날 기회를 만들기를 기대한다"고 말했습니다.