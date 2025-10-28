김주오 2억 5천만 원…프로야구 두산, 2026 신인 계약 완료

▲ 지난 9월 17일 열린 2026 KBO 신인 드래프트에서 두산 베어스에 1라운드 7순위 지명을 받은 마산용마고 김주오가 포즈를 취하고 있다.

이미지 확대하기

프로야구 두산 베어스가 2026 신인 드래프트에서 1라운드에 지명한 마산용마고 외야수 김주오에게 계약금 2억 5천만 원을 안겼습니다.두산은 오늘(28일) "2026년 신인 선수 11명과 계약을 마쳤다"고 전했습니다.김주오는 2억 5천만 원에 사인했습니다.두산은 "김주오는 고교 무대에서 가장 빠른 타구 속도를 자랑한 강타자"라며 "선구안과 콘택트 능력까지 두루 갖췄다고 평가받는다"고 소개했습니다.김주오는 "생각하지 못한 대우를 받아 기분 좋다. 프로 선수로서, 또 두산 베어스의 일원으로서 크나큰 책임감이 느껴졌다"며 "프로 선수답게 야구장 안에서는 물론 밖에서도 책임감 있는 모습 보여드리겠다"고 다짐했습니다.2라운드 최주형(마산고 투수)은 1억 2천만 원에 계약했습니다.최주형은 최고 시속 147㎞ 직구에 슬라이더, 커브, 체인지업을 구사하는 왼손 투수입니다.3라운드에서 지명한 서준오(한양대 투수) 역시 1억 2천만 원에 도장을 찍었습니다.서준오는 최고 시속 150㎞의 힘 있는 직구를 던지고, 슬라이더, 커브, 체인지업을 장착했습니다.미국 마이너리그에서 뛰다가 한국으로 돌아온 4라운드 신우열(내야수)은 8천만 원, 5라운드 이주호(경기항공고 투수)는 7천만 원, 6라운드 엄지민(동의과학대 외야수)은 6천만 원, 7라운드 임종훈(상동고 투수)은 5천만 원에 각각 계약했습니다.(사진=두산 베어스 제공, 연합뉴스)