민주, 법제처장 '이 대통령 무죄 발언' 비판…"쓸데없이 빌미"

▲ 조원철 법제처장이 지난 24일 국회 법제사법위원회에서 열린 법제처에 대한 국정감사에서 위원 질의에 답하고 있다.

이재명 대통령의 대장동 사건 변호를 맡았던 조원철 법제처장이 국회 국정감사에서 이 대통령 사건이 무죄라고 의견을 낸 것을 두고 민주당 내에서 부적절했다는 비판이 나왔습니다.박수현 수석대변인은 KBS 라디오에서 "당연히 저도 이 대통령의 혐의가 무죄라고 생각한다"며 운을 뗀 뒤 "그러나 공적인 지위와 책임이 따르는 자리에서 주장하지는 않는다"고 말했습니다.그러면서 "특히 법제처장에게 국감이 자신의 신념을 밝힐 자리는 아니다"며 "그런 부분에 대해서는 비판을 받을 수 있다고 생각한다"고 지적했습니다.박 수석대변인은 "다만 탄핵까지 추진될 일인가에 대해선 야당의 대응도 과도하다"고 맞섰습니다.박상혁 원내소통수석부대표도 YTN 라디오에서 조 처장이 이 대통령의 대장동 사건 변호인 출신이라는 지적에 "그렇기 때문에 사안을 잘 알다 보니 본인은 더 확신에 차서 (국감에서) 얘기한 것 같다"며 "그러나 공직자는 공직자의 답변 자세가 있다. 앞으로는 발전했으면 좋겠다"고 밝혔습니다.박상혁 원내소통수석은 "괜히 쓸데없는 빌미를 줄 필요가 없다"고 말했습니다.(사진=연합뉴스)