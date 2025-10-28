유도 안바울, 국립스포츠박물관에 국제대회 메달·도복 등 기증

▲ '스포츠 스타 기증 릴레이'에 참여한 유도 안바울

국민체육진흥공단은 국립스포츠박물관에서 진행 중인 '스포츠 스타 기증 릴레이'의 10월 주자로 한국 유도의 간판선수인 안바울이 동참했다고 밝혔습니다.2016 리우데자네이루 올림픽 남자 유도 66㎏급에서 은메달을 획득하며 이름을 알린 안바울은 2018 자카르타·팔렘방 아시안게임에서 금메달을 차지하고 우리나라를 대표하는 유도 선수로 자리매김했습니다.이어 2020 도쿄 올림픽 66㎏급에서 동메달을 목에 걸며 2회 연속 올림픽 메달리스트로 이름을 올렸습니다.2024 파리 올림픽 혼성 단체전 동메달 결정전에서는 독일과 연장전까지 가는 치열한 접전 끝에 승리해 한국 유도 사상 첫 혼성 단체전 올림픽 동메달을 합작하고 우리나라 유도선수 최초로 3회 연속 올림픽 메달을 획득하는 새 역사를 썼습니다.이번 '스포츠 스타 기증 릴레이'에 안바울은 총 29점의 소장품을 내놨습니다.2015 광주 유니버시아드 금메달과 2017 홍콩 아시아선수권대회 금메달, 2018 바쿠 세계선수권대회 동메달, 2020 국제유도연맹(IJF) 월드투어 금메달, 올림픽·아시안게임에서 착용한 단복과 도복 등이 포함됐습니다.안바울은 "이번에 기증한 메달과 유도복은 제 선수 인생의 중요한 순간을 함께한 소중한 물품들"이라며 "많은 분에게 대한민국 유도의 열정과 정신을 전하는 계기가 되길 바란다. 국민의 응원 덕분에 이 자리까지 올 수 있었던 만큼, 그 감사한 마음을 이번 기증을 통해 전하고 싶었다"고 소감을 전했습니다.안바울에 앞서 역도 장미란, 쇼트트랙 최민정, 패럴림픽 사격 김임연, 수영 박태환, 레슬링 양정모가 참여한 '스포츠 스타 기증 릴레이'는 내년 하반기 개관을 앞둔 국립스포츠박물관을 국민에게 알리기 위해 추진됐습니다.(사진=국민체육진흥공단 제공, 연합뉴스)