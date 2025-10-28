[현장영상] 세계 최고령 대통령 또 당선, 집권 끝날 때 나이 계산해 보니

세계 최고령 국가 원수인 폴 비야(92) 카메룬 대통령이 8선에 성공했습니다. 99세까지 집권이 연장된 건데요.



비야 대통령은 초대 대통령의 사임 이후 1982년 집권한 뒤 43년째 통치하고 있습니다. 카메룬은 2008년 헌법 개정을 통해 대통령 연임 제한 조항을 폐지했고 이에 따라 그는 무제한 출마가 가능한 상태입니다.



앞서 카메룬 헌법위원회는 투표 조작을 비롯한 부정 의혹을 주장하며 야당과 시민단체 등이 제기한 10건의 소송을 증거 불충분이나 선거 무효화 권한 부재 등의 이유로 이날 모두 기각했습니다. 현장영상에 담았습니다.



