"내가 일본도 돈 벌게 해줬지?!" 트럼프 신나자 덩달아 '펄쩍 펄쩍'…"벌써 절친이야!" 다카이치 눈 '번쩍' 순간 (트럼프 NOW)

트럼프 미 대통령과 다카이치 일본 총리의 첫 정상회담은 오늘 오전 도쿄 영빈관에서 열렸습니다.



다카이치 총리는 본격적인 회담에 앞서 트럼프 대통령과 가까웠던 아베 신조 전 총리를 언급하며 밀착 관계를 이어가고 싶다는 뜻을 전했습니다.



트럼프 대통령도 "미일은 가장 강력한 수준의 동맹국"이라 화답했습니다.



30분 남짓 이뤄진 회담에선 미국이 증액을 요구하고 있는 일본 방위비 문제와 미일 관세 합의에 따른 5천500억 달러 규모의 대미 투자 내역 등에 대해 의견을 교환한 걸로 전해졌습니다.



회담 후 양 정상은 관세 관련 합의의 착실한 이행을 약속하는 공동문서에 서명했습니다.



다카이치 총리는 아베 전 총리가 썼던 골프 백과 퍼터, 그리고 새로 제작한 황금골프공을 트럼프 대통령에게 선물하기도 했습니다.



두 정상은 오후 3시쯤 미국 대통령 전용 헬기인 '마린원'을 함께 타고 요코스카 미 해군 기지로 이동해 미국 핵 항공모함 조지워싱턴호를 시찰했습니다.



이 자리에서 트럼프 대통령은 일본에 주둔 중인 미군 장병들 앞에서 다카이치 총리를 연단에 불러 치켜세우기도 했습니다.



일본 언론은 미국 대통령 전용 헬기에 외국 정상을 태우는 것은 이례적이라며 동맹을 과시하기 위한 목적이라고 평가했습니다.



트럼프 대통령은 오늘 저녁 도요타자동차 회장 등 양국 주요 기업 관계자들과의 만찬을 끝으로 공식 일정을 마무리하고, 내일 오전 APEC 정상회의가 열리는 경주로 출발합니다.



(구성 : 진상명, 영상편집 : 채지원, 제작 : 디지털뉴스편집부)