시진핑 얼굴 찢고 훼손…"곧 한국 오는데 어떡해" 비상 [자막뉴스]

정혜경 기자
작성 2025.10.28 10:56 수정 2025.10.28 11:31 조회수
최근 서울 명동 등을 중심으로 중국인을 겨냥해 연일 열리고 있는, 이른바 '혐중 시위'에 대해 경찰이 대책 마련을 서두르고 있습니다.

특히 시진핑 주석의 APEC 정상회의 참석을 앞두고, 오성홍기를 훼손하거나 시진핑 주석의 얼굴 현수막을 찢는 퍼포먼스 등이 이어지면서, 정부는 자칫 혐중 시위가 한중 관계 훼손 등의 외교 문제로 비화할 것은 물론, 국가 이미지를 실추시킬 것에 대해 우려하고 있습니다.

이에 따라 경찰은 집회 신고 단계에서 신고 내용과 홍보 문구, 과거 전력 등을 종합해 위험성을 사전 평가하고, 위험 수준에 따라 처분 기준을 마련할 예정입니다.

이 과정에서 '혐오 표현 금지', '외국인 밀집 지역 집회 행진 제한' 등 조치가 가능할 것으로 풀이됩니다.

'혐오 표현'의 기준으로는 "집단적 폭행, 협박을 유발할 수 있는 모욕과 명예훼손", "특정 인종과 국적, 종교, 성별 등에 대한 혐오성 표현" 등이 해당할 것으로 보입니다.

최근 중국인 총책이 캄보디아에서 범죄조직을 지휘하며 한국인 대상 범죄를 저지른 사실이 알려진 데다, 지난달 29일부터 무비자로 입국한 중국인 관광객 일부가 종적을 감춘 사실이 보도되면서, 국내에서 혐중 정서가 노골적으로 표출되는 사례가 잦아지고 있습니다.

서울 성수동의 한 카페에선 직접적으로 '중국인 손님을 받지 않겠다'고 공지문을 올려 논란이 되고 있습니다.

