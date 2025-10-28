'옥두어'를 '옥돔'으로 속여 판 음식점주 징역형 집행유예

이미지 확대하기

▲ 옥돔(맨 위)은 눈 밑에 은백색 삼각형 반점이 있고, 몸 중앙에 불규칙한 노란색 세로 방향의 띠무늬가 있다.

'옥두어'를 '옥돔'으로 속여 판 제주지역 한 음식점 업주에게 징역형의 집행유예가 선고됐습니다.오늘(28일) 법조계에 따르면 제주지법 형사2단독 배구민 부장판사는 식품위생법 위반 혐의로 재판에 넘겨진 A 씨에 대해 징역 6개월에 집행유예 1년을 선고했습니다.또, A 씨가 대표로 있는 법인에 벌금 500만 원을 선고했습니다.A 씨는 2023년 11월 30일부터 지난해 9월 12일까지 옥돔과 모양이 비슷한 옥두어를 '옥돔'으로 둔갑시켜 판 혐의를 받습니다.범행 기간 A 씨는 4천만 원 상당 옥두어 1천245㎏을 구매한 후 이를 식당에서 제주산 옥돔구이로 속여 1마리당 3만 6천 원에 팔아 9천만 원을 벌어들인 것으로 나타났습니다.옥두어와 옥돔은 농어목 옥돔과에 속한 어류지만 다른 종류입니다.가격도 옥돔이 옥두어보다 4배가량 비쌉니다.재판부는 "피고인이 금고형 이상의 처벌 전력이 없고 뒤늦게나마 잘못을 인정하고 있는 점 등을 참작했다"고 양형 이유를 밝혔습니다.(사진=식품의약품안전처 제공, 연합뉴스)