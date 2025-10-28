뉴스

브라운아이드소울, 11년 만 완전체 라디오 출연…DJ 정엽 지원사격

SBS 뉴스
작성 2025.10.28
브라운아이드소울, 11년 만 완전체 라디오 출연…DJ 정엽 지원사격
그룹 브라운아이드소울이 11년 만에 완전체로 라디오에 출격한다.

28일(화) 방송되는 SBS 러브FM(103.5MHz) '그대의 오후, 정엽입니다'에 그룹 브라운아이드소울 나얼과 영준이 출연한다.

이번 출연은 최근 밤 시간대 프로그램이었던 '그대의 밤, 정엽입니다'에서 낮 프로그램 '그대의 오후, 정엽입니다'로 시간대를 옮긴 정엽을 응원하기 위한 특별한 자리다. 브라운아이드소울 멤버들이 완전체로 라디오에 출연하는 건 MBC '푸른밤' 이후 약 11년 만으로, 오랜만의 재회에 팬들의 기대감이 높아지고 있다.

멤버들은 오랜 호흡만큼이나 돈독한 우정을 바탕으로 진솔한 대화와 유쾌한 입담을 펼치는 건 물론, 최근 발매된 앨범에 대해서도 이야기 나눌 예정이다.

'그대의 오후, 정엽입니다'는 매일 오후 2시 20분(주말 2시 5분)부터 4시까지 SBS 러브FM 103.5MHz를 통해 생방송으로 들을 수 있으며, SBS 라디오 공식 어플 고릴라를 통해 함께할 수 있다.

(SBS연예뉴스 강선애 기자)
SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

