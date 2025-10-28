부산 분식점서 손님 190여 명 식중독 증상…당국 역학조사

부산의 한 분식점에서 다수의 식중독 의심 환자가 발생해 보건 당국이 역학조사에 나섰습니다.



부산 연제구에 따르면 지난 19일 연제구에 있는 한 분식점에서 김밥 등을 먹은 손님 192명이 복통, 구토 등 식중독 증세를 보였습니다.



이 가운데 입원 치료를 받은 이들은 86명입니다.



보건 당국은 지난 20일 식중독 의심 신고를 처음 접수한 뒤 분식점을 방문해 식재료와 조리기구 등에서 검체를 채취하는 등 원인 분석에 나섰습니다.



분석 결과가 나오기까지는 일주일가량이 소요될 예정입니다.



보건 당국은 유증상자가 많이 발생한 점 등을 고려해 3일간 영업 중단을 권고했습니다.



식당은 식재료를 폐기한 뒤 다시 구입하는 방식으로 시정 조치를 이행하고 방역과 소독 등을 실시했습니다.



다만 해당 식당은 당국의 권고에 따라 지난 20일부터 3일 동안 문을 닫았다가 다시 영업에 들어간 상태입니다.



현행법상 검체 분석 결과가 나올 때까지 영업 중단을 강제할 수 없습니다.



연제구는 검체 분석 결과가 나오는 대로 영업정지 등 행정처분을 검토할 계획입니다.



연제구 관계자는 "검체 결과가 나오고 역학적 연관성을 종합적으로 검토한 뒤 행정처분 여부를 결정할 계획"이라고 말했습니다.



