'케데헌' 인기에…올해 K-푸드 수출 '역대 최대'

올해 9월까지 K-푸드 수출액이 80억 달러를 돌파하며 같은 기간 역대 최대치를 기록했습니다.관세청에 따르면, 올해 1∼9월 한국 식품 수출액은 작년 동기 대비 8.9% 증가한 84억 8천만 달러로 집계됐습니다.K-푸드 수출은 2016년(60억 6천만 달러)부터 지난해까지 9년 연속 증가했습니다.품목별로는 전체 수출액의 61.3%를 차지하는 가공식품이 52억 달러로 6.7% 늘었습니다.수산물은 23억 3천만 달러로 11.2% 증가했고 축산물(2억 8천만 달러, 50.3%), 농산물(6억 6천만 달러, 5.6%), 임산물(2천만 달러, 24.6%) 등도 모두 확대됐습니다.세부 품목별로는 라면(11억 3천만 달러, 24.5%)과 김(8억 8천만 달러, 14.0%)이 증가세를 주도했습니다.라면·김 수출액은 약 20억 달러로 전체의 4분의 1에 달했습니다.과자류(5억 7천만 달러, 2.0%), 커피조제품(2억 8천만 달러, 15.8%), 소스류(3억 1천만 달러, 7.2%), 각종 음료(5억 2천만 달러, 2.6%) 등도 증가세를 보였습니다.국가별로는 미국(16억 달러, 18.9%), 중국(15억 달러, 17.7%), 일본(11억 6천만 달러, 13.7%)이 전체 수출의 50.2%를 차지했습니다.각국의 수출 증가율은 미국 13.1%, 중국 12.5%, 일본 6.7%였습니다.수출 상위 10개국 중 9개국이 아시아태평양경제협력체(APEC) 회원국이었습니다.APEC 20개 회원국(한국 제외)으로 수출이 전체의 81.5%를 차지했습니다.관세청은 "'케이팝 데몬 헌터스' 흥행과 2025 APEC 정상회의를 계기로 K-푸드에 관심과 브랜드 인지도에도 긍정적인 영향이 있을 것"이라며 "K-푸드 수출 기업을 위한 지원을 강화하겠다"고 밝혔습니다.(사진=관세청 제공, 연합뉴스)