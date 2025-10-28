뉴스

경찰 제지 무시하고 무단횡단 남성…알고 보니 96억 사기 수배자

김보미 기자
작성 2025.10.28 09:15 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
경찰 제지 무시하고 무단횡단 남성…알고 보니 96억 사기 수배자
▲ 20일 영등포구에서 경찰 제지 무시하고 무단횡단하던 96억 사기 수배자 70대 남성 A 씨를 검거했다.

경찰이 무단횡단하던 남성을 제지하다 거액의 사기 혐의를 받는 수배자를 붙잡았습니다.

서울경찰청 기동순찰대는 지난 20일 영등포구 대림동의 한 도로에서 수배자 70대 남성 A 씨를 검거했다고 밝혔습니다.

대림동 일대에서 강력범죄 예방 순찰 중이던 경찰은 왕복 4차로 도로를 무단횡단하려는 A 씨를 발견하고 차량 마이크 방송을 통해 제지했습니다.

하지만 A 씨는 아랑곳하지 않고 무단횡단을 했고, 뒤쫓아온 경찰에게 "나는 미국 시민권자"라며 신분증 제시를 거절했습니다.

경찰은 추궁 끝에 A 씨가 특정경제범죄처벌법위반(사기) 등의 혐의로 구속영장이 발부된 수배자란 사실을 확인했습니다.

A 씨는 2021년부터 2023년까지 "아프리카 정부 인사들과 친분이 있다"며 투자를 유치하는 등의 수법으로 96억 원가량을 가로챈 혐의를 받습니다.

작년부터 약 1년간 도피를 이어온 것으로 파악됐습니다.

경찰은 서울중앙지검으로 A 씨의 신병을 인계했습니다.

서울경찰청 기동순찰대는 8월에도 관악구 신림역 일대에서 담배꽁초를 버리고 급히 도주하려던 177억 원 규모 사기 혐의 수배자를 검거한 바 있습니다.

(사진=서울경찰청 기동순찰대 제공, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
SDF2025에 초대합니다. 11/13(목) DDP 제로 시대의 재설계:다시 쓰는 혁신
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
김보미 기자 사진
김보미 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지