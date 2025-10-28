경찰 제지 무시하고 무단횡단 남성…알고 보니 96억 사기 수배자

▲ 20일 영등포구에서 경찰 제지 무시하고 무단횡단하던 96억 사기 수배자 70대 남성 A 씨를 검거했다.

경찰이 무단횡단하던 남성을 제지하다 거액의 사기 혐의를 받는 수배자를 붙잡았습니다.서울경찰청 기동순찰대는 지난 20일 영등포구 대림동의 한 도로에서 수배자 70대 남성 A 씨를 검거했다고 밝혔습니다.대림동 일대에서 강력범죄 예방 순찰 중이던 경찰은 왕복 4차로 도로를 무단횡단하려는 A 씨를 발견하고 차량 마이크 방송을 통해 제지했습니다.하지만 A 씨는 아랑곳하지 않고 무단횡단을 했고, 뒤쫓아온 경찰에게 "나는 미국 시민권자"라며 신분증 제시를 거절했습니다.경찰은 추궁 끝에 A 씨가 특정경제범죄처벌법위반(사기) 등의 혐의로 구속영장이 발부된 수배자란 사실을 확인했습니다.A 씨는 2021년부터 2023년까지 "아프리카 정부 인사들과 친분이 있다"며 투자를 유치하는 등의 수법으로 96억 원가량을 가로챈 혐의를 받습니다.작년부터 약 1년간 도피를 이어온 것으로 파악됐습니다.경찰은 서울중앙지검으로 A 씨의 신병을 인계했습니다.서울경찰청 기동순찰대는 8월에도 관악구 신림역 일대에서 담배꽁초를 버리고 급히 도주하려던 177억 원 규모 사기 혐의 수배자를 검거한 바 있습니다.(사진=서울경찰청 기동순찰대 제공, 연합뉴스)