[자막뉴스] "런던베이글서 20대 직원 과로사"…"비극 반복 우려" 주장에 '발칵'

유명 베이커리 '런던베이글뮤지엄'에서 일하던 20대 청년이 주 80시간에 가까운 노동에 시달리다 숨졌다는 주장이 제기됐습니다.



정의당은 어제(27일) 성명을 내고 "런베뮤에서 일하던 20대 청년이 주당 58~80시간에 달하는 과로에 시달리다 지난 7월 숨졌다는 사실이 보도됐다. 지난해 5월 입사 후 14개월 만"이라고 밝혔습니다.



정의당은 "고인은 사망 전날엔 아침 9시에 출근해 자정 직전에 퇴근했다. 사망 닷새 전엔 21시간 일하기도 했다"며 "만성 과로와 급성 과로가 겹쳐 과로사로 이어진 것 아닌지 추정되는 대목"이라고 비판했습니다.



정의당은 또 "런베뮤를 운영하는 외식전문기업 엘비엠이 과로사 의혹을 부정하며 자료 제공을 거부하고 있다"며 스케줄표와 카카오톡 대화 내역 등을 통해 고인이 직전 일주일간 80시간, 한 주 평균 58시간 일한 것으로 추정했습니다.



그러면서 "고인의 근로계약서는 주 14시간 이상 초과 근로를 기준으로 작성돼 주 52시간 상한제를 위반했고 실제 근무 시간은 이보다도 훨씬 길다"며 "이런 비극이 반복될 것 같아 우려스러울 정도"라고 지적했습니다.



정의당은 유족이 산재를 신청했지만 엘비엠은 "회사가 확인한 근무 기록이 유족 주장과 다르다"며 근로시간 관련 자료 제공을 거부하고 있다고 밝혔습니다.



정의당은 엘비엠에 "책임을 회피하지 말고 유족이 요구하는 자료를 충실히 제공하라"고 촉구했습니다.



이미선 진보당 대변인도 논평을 내고 "이 사건은 런베뮤의 노동 현실이 얼마나 잔혹하고 비인간적인지를 적나라하게 드러낸다"며 "청년 노동자를 값싼 소모품으로 취급한 결과"라고 비판했습니다.



유족 측은 지난 22일 근로복지공단에 산재를 신청한 것으로 알려졌습니다.



2021년 서울 안국동에 처음 문을 연 런던베이글뮤지엄은 현재 전국에 7개 매장을 운영 중으로, 지난 7월 사모펀드인 JKL파트너스에 매각됐습니다.



