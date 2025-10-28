1∼9월 수도권 아파트 월세 상승률 6.27%…10년간 최고치

이미지 확대하기

강화된 대출 규제 영향 등으로 '전세의 월세화'가 가속하는 가운데 수도권 아파트 월세 가격 상승률이 최근 10년간 최고치를 기록한 것으로 나타났습니다.오늘(28일) 분양평가 전문회사 리얼하우스가 KB국민은행 월간 시계열 자료를 분석한 결과 올 1∼9월 기준 수도권 아파트 월세 상승률은 6.27%로 집계됐습니다.서울이 7.25%, 경기 5.23%, 인천은 7.8%의 상승률을 보였습니다.같은 기간 아파트 전세 가격 상승률은 서울 2.08%, 경기 0.99%, 인천 0.39%로 월세 상승률에 비해 눈에 띄게 낮았습니다.수도권 월세 가격은 2016년부터 2019년까지는 소폭 등락하다 임대차 3법이 시행된 2020년 1% 상승한 데 이어 2021년에는 4.26% 올랐습니다.이어 2022년 5.54%, 2023년 5.25%, 2024년에는 4.09% 상승했습니다.아파트 전세 가격이 포스트 코로나 이후 금리 상승 영향으로 2022년 0.04% 상승, 2023년 6.66% 하락했지만 이 기간 월세 가격은 전세 시장과 무관하게 움직였고, 계속 강세를 이어가고 있습니다.월세 거래량도 증가 추세입니다.국토교통부에 따르면 올 1∼8월 전국 주택 월세 비중은 62.2%로 처음 60%를 넘어섰습니다.특히 서울의 월세 비중은 64.1%로 전국 평균을 웃돌았습니다.앞서 6·27 대출 규제로 전세자금대출 문턱이 높아져 반전세 등 월세를 선택하는 임차인이 늘어난 데 이어, 10·15 대책으로 서울 전역과 경기도 12개 지역이 토지거래허가구역으로 묶여 2년 실거주 의무가 적용되면서 임대 물량이 줄어 전월세 가격 상승과 월세 비중 확대로 이어질 가능성이 있습니다.김선아 리얼하우스 분양분석팀장은 "규제 때문에 전세금을 대출받아 충당하기가 어려워졌고, 의무 실거주 요건으로 임대 매물이 줄고 어쩔 수 없이 월세를 선택하는 경우가 늘어날 것"이라며 "정책에 따라 필연적으로 가장 큰 피해를 보는 주거 약자를 구제할 정책 보완이 필요하다"고 말했습니다.(사진=리얼하우스 제공, 연합뉴스)