뉴스

'동상이몽2' 딘딘, '연예인 화폐 개념' 언급 후 개념 연예인 등극···"그 후 동료들의 항의 빗발쳐" 난감

SBS 뉴스
작성 2025.10.28 08:48 수정 2025.10.28 08:52 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
'동상이몽2' 딘딘, '연예인 화폐 개념' 언급 후 개념 연예인 등극···"그 후 동료들의 항의 빗발쳐" 난감
개념 연예인이 된 딘딘이 뜻밖의 고충을 털어놓았다.

27일 방송된 SBS '동상이몽 시즌2-너는 내 운명'(이하 '동상이몽2')에서는 가수 딘딘이 스페셜 MC로 출연했다.

이날 방송에서 MC들은 딘딘에 대해 "연예인들은 화폐 개념이 없다는 일침으로 개념 연예인에 등극했다"라고 소개했다.

이에 딘딘은 "그 후로 섭외가 정말 많이 왔다. 갑자기 되게 이미지가 좋아져서. 그런데 그러다 보니까 조심하게 되더라. 그래서 최근 의식을 하고 방송을 하다 보니 너무 재미가 없어서 곤란하기도 했다"라고 나름의 고충을 토로했다.

이를 보던 서장훈은 "보통은 딘딘 씨의 이야기를 듣고 시원했다고 느꼈을 수 있지만 연예인분들은 좀 다른 반응을 보였을 거 같다"라고 언급했다.

그러자 딘딘은 "그러잖아도 동료분들이 조만간 널 손보러 갈게, 너 혼자 살겠다고 다 죽였다 하면서 반발하기도 했다"라며 사뭇 다른 동료 연예인들의 반응을 이야기했다.

이에 이지혜와 조우종도 "맞다. 우리는 화폐 개념이 확실한 사람들이다"라며 버럭 했고, 딘딘은 "죄송합니다"라고 거듭 사과를 하고 "적장에 들어온 기분"이라며 진땀을 흘려 웃음을 자아냈다. 

(SBS연예뉴스 김효정 에디터)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
SDF2025에 초대합니다. 11/13(목) DDP 제로 시대의 재설계:다시 쓰는 혁신
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

이 시각 인기기사

많이 본 뉴스

스브스프리미엄

스브스프리미엄이란?
    스브스프리미엄더 보기
    연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
    페이지 최상단으로 가기
    SBS 정보
    • SBS
    • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
    • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
    • Email : sbs8news@sbs.co.kr
    • 대표이사 : 방문신
    • 편집 책임자 : 김수형
    SBSi 정보

    Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지