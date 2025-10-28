외국인 투자↑…'코리아 디스카운트' 해소 기대

<앵커>



코스피가 역사상 처음으로 4천 선을 돌파했습니다. 이런 배경으로는 외국인 투자자들의 복귀가 무엇보다 컸는데요. 전 세계적으로 AI 산업이 확산하며 우리 기업들 실적에 기대감이 커졌고. 상법 개정으로 우리 주식시장 저평가, 이른바 '코리아 디스 카운트'가 해소될 거란 분위기도 한몫했단 평가입니다.



지난 1월 초만 해도 코스피는 2천400을 밑돌았습니다.



10개월이 채 안 되는 기간 무려 68%의 상승률을 기록한 건데, 이는 주변 주요국과 비교해도 압도적입니다.



무엇보다 컸던 건 세계적인 AI 산업 확산 추세에 맞아떨어진 우리 산업 구조였습니다.



[샘 올트먼/오픈 AI 대표 (지난 1일) : 삼성·SK하이닉스와 함께 할 많은 일들이 있지만, 그중에서도 전 세계 AI 생태계를 위한 메모리(반도체)의 공급이 무엇보다 중요합니다.]



AI 칩 생산에 필수적인 고대역폭 메모리 HBM에 더해, 데이터센터 확장에 필요한 D램 수요까지 폭증했는데, 구형 메모리의 경우 삼성전자와 SK 하이닉스가 세계 공급량의 절반 이상을 차지합니다.



[김양팽/산업연구원 전문연구원 : 중저가 제품들은 아직도 DDR4 (메모리)를 많이 사용해야 하니까 재고를 확보를 해야만 되는 상황이고, HBM(고대역폭 메모리)은 고가 제품이니까, 2개가 같이 상승효과를 내고 있어서….]



전력 수요까지 폭증하는 상황에서, 우리 기업들의 탄탄한 전력 설비 제조 기반도 주효했습니다.



여기에 주주 권익과 경영 투명성을 강화하는 내용의 두 차례 상법 개정에 이어, 자사주 소각 의무화 등을 담은 3차 상법개정이 추진되는 것도 '코리아 디스카운트' 해소에 대한 기대감을 높였다는 평가입니다.



[박상현/iM증권 연구위원 : 지배구조 개선이라든지, 그동안 제기됐던 문제를 해소시켰다는 부분에서 기여를 한 걸로 보고 있고요.]



이런 흐름과 미국 기준금리 인하 기조에 따른 전 세계적인 유동성 장세 속에서, 외국인 투자가 대거 유입되며 현재 국내 증시 외국인 보유액은 1천158조 원으로, 연초 대비 두 배 가까이나 급증했습니다.



정부의 강력한 부동산 규제가 더해진 상황에서, 유동자금이 증시로 이동하는 '머니 무브' 가능성이 커졌다는 평가가 많지만, 단기간 과도한 폭등과 AI 거품론에 대한 경계감을 고려할 필요가 있다는 지적도 나옵니다.



