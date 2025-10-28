사우디 "리야드 풍력발전, 한국전력 등 컨소시엄이 수주"

▲ 사우디 풍력발전
한국의 에너지 공기업 한국전력이 참여한 컨소시엄이 사우디아라비아의 신재생에너지 사업을 수주했다고 사우디 국영 SPA 통신이 27일(현지시간) 보도했습니다.
보도에 따르면 사우디 전력조달청(SPPC)은 이날 총 발전량 4천500㎿(메가와트) 규모, 투자액 90억 리얄(약 3조 4천억 원) 상당의 신규 풍력·태양광 프로젝트 5건을 발주했습니다.
이 가운데 사우디 수도 리야드에 예정된 1천500㎿ 용량의 다와드미 풍력발전 프로젝트는 한전과 사우디 재생에너지 기업 네스마 등이 참여한 컨소시엄이 수주했습니다.
이밖에 아랍에미리트(UAE)의 마스다르, 프랑스전력공사(EDF)와 프랑스 기업 토탈에너지 등이 나머지 사업을 각각 따냈습니다.
이날 앞서 산업통상부는 문신학 차관이 정부서울청사에서 압둘라 빈 알리 알아흐마리 사우디 산업광물자원부 차관과 회담을 갖고 양국 산업 협력 방안에 대해 논의했다고 밝힌 바 있습니다.
(사진=사우디 정부 웹사이트 vision2030.go.sa 캡처, 연합뉴스)