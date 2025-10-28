트럼프, '헌법상 불허' 3선 도전 질문에 "하고 싶다"

▲ 도널드 트럼프 미국 대통령

도널드 트럼프 미국 대통령이 미국 헌법상 금지된 3번째 대통령 임기 도전에 관심을 표해 논란을 불렀습니다.백악관 공동 취재단에 따르면 아시아 순방 중인 트럼프 대통령은 27일(현지시간) 말레이시아에서 일본으로 이동하는 전용기 안에서 가진 기자들과의 질의응답에서 3선 도전에 대해 질문받자 "나는 그것을 하고 싶다"(I would love to do it)고 답했습니다.이날 질문은 트럼프 대통령 집권 1기 때 '책사'로 활동했던 스티브 배넌이 트럼프 대통령의 '3선 도전'을 위한 비책을 보유하고 있다고 주장한 데 대해 어떻게 생각하느냐는 취지였습니다.트럼프 대통령은 "진지하게 (3선 도전을) 생각해 보지 않았다"고 밝힌 뒤 "우리는 알다시피 매우 좋은 사람들이 몇몇 있다"면서 JD 밴스 부통령과 마코 루비오 국무장관을 차기 대통령 후보감으로 거론했습니다.그러면서도 트럼프 대통령은 본인의 3선 도전은 배제하느냐는 기자 질문에 "당신이 내게 말해줘야 할 것"이라며 여지를 남겼습니다.또 자신의 지지율이 높다는 주장도 덧붙였습니다.미국 수정헌법 제22조는 '누구도 2회를 초과해 대통령직에 당선될 수 없다'고 규정하고 있습니다.트럼프 대통령은 2020년 대선에서 조 바이든 전 대통령에게 패해 중간에 4년을 건너뛰었지만, 2016년, 2024년 대선 승리로 이미 재선을 이뤘기 때문에 개헌을 하지 않는 한 2028년 대선에서의 3선 도전은 법적으로 불가능하다는 것이 절대다수 법률 전문가들의 해석입니다.그러나 트럼프 대통령은 지난달 29일 백악관 집무실에서 열린 여야 지도부 회동 때 '트럼프 2028'이라고 적힌 모자를 책상에 올려놓았고, 그것이 찍힌 사진을 그다음 날 자신의 사회관계망서비스(SNS) 계정에 올려 논란을 불렀습니다.자신의 2028년 대선 출마 가능성을 암시한 것 아니냐는 분석이 나왔습니다.