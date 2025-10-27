이 대통령, 아세안 방문 마치고 서울도착…경주APEC 본격 준비

▲ 한-아세안 정상회의를 마친 이재명 대통령과 부인 김혜경 여사가 27일 경기 성남 서울공항에 도착해 공군 1호기에서 인사하고 있다.

이재명 대통령은 아세안 정상회의 참석을 위한 1박 2일간의 말레이시아 방문 일정을 마치고 조금 전 서울공항을 통해 귀국했습니다.더불어민주당 정청래 대표와 김병기 원내대표, 대통령실의 강훈식 비서실장과 우상호 정무수석, 윤호중 행정안전부 장관 등이 이 대통령 내외를 맞았습니다.앞서 이 대통령은 말레이시아 현지에 도착한 26일 동포 만찬 간담회를 했습니다.이튿날인 이날 오전엔 훈 마네트 캄보디아 총리와 정상회담을 통해 양국의 전략적 동반자 관계 발전과 교류 확대 방안을 논의했습니다.특히 두 정상은 캄보디아 납치 및 구금 사태를 집중적으로 다뤘고, 한국인 대상 범죄 TF인 '코리아 전담반'을 다음 달부터 가동하기로 합의했습니다.이어진 아세안+3(한중일) 정상회의에서 이 대통령은 아세안과 한중일 3국 간의 협력 확대를 강조했고, 리창 중국 총리와 첫 대면하기도 했습니다.오후엔 아세안 의장국인 말레이시아의 안와르 이브라힘 총리와 회담을 끝으로 이틀간의 아세안 정상회의 일정을 마무리했습니다.'정상외교 슈퍼위크'의 전초전 격이었던 아세안 방문을 마친 이 대통령은 경주APEC 정상회의와 한미·한중·한일 정상회담 등 '외교슈퍼위크'를 위한 막바지 점검에 집중할 것으로 보입니다.(사진=연합뉴스)