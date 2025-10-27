미중, 정상회담 앞 외교수장 통화…왕이 "압박 버려야 안정"

▲ 중국 시진핑 주석과 트럼프 미국 대통령

미·중 정상회담을 앞두고 양국 외교수장이 오늘(27일) 전화로 통화했다고 중국 관영 신화통신이 보도했습니다.보도에 따르면 왕이 중국공산당 중앙외사판공실 주임 겸 외교부장은 "양국이 정상 간 중요한 합의를 충실히 이행하고 평등·존중·호혜의 정신을 견지하고 대화를 통해 모순을 해결하고 걸핏하면 압박하는 방식을 버린다면 양국 관계는 안정되게 하고 앞으로 나아가게 할 수 있을 것"이라고 말했습니다.그는 "시진핑 주석과 트럼프 대통령은 오랜 교류와 상호 존중을 이어왔다"라면서 "이는 중미 관계의 가장 소중한 전략적 자산이 됐다"이라고 밝혔습니다.이어 "최근 중미 간 경제 무역관계에 우여곡절이 있었다"며 "쿠알라룸푸르에서 열린 무역회담을 통해 양측은 입장을 명확히 하고 이해를 증진했고 무역 현안을 대등하게 해결하기 위한 프레임워크 합의에 도달했다"고 했습니다.왕 주임은 또 "양측이 서로 마주 보고 나아가며 중미 고위급 교류를 잘 준비하고 양국 관계의 발전을 위한 조건을 조성하기를 바란다"고 덧붙였습니다.마코 루비오 미 국무장관은 "미·중 관계는 세계에서 가장 중요한 양자 관계이며 고위급 교류를 통해 세계에 긍정적인 신호를 발신하길 기대한다"고 밝혔습니다.양국 정상은 경주 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 계기로 방한해 오는 30일 부산에서 6년여 만에 양자회담을 할 예정입니다.