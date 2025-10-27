민주당 "코스피 4,000 돌파, 이재명 정부·민주당의 일관된 정책의지 결과"

더불어민주당은 오늘(27일) 코스피가 사상 처음으로 4,000선을 넘어서자 "이재명 정부와 민주당의 성과"라며 이재명 대통령 공약인 '코스피 5,000시대' 실현을 위해 노력하겠다고 밝혔습니다.



박수현 수석대변인은 오늘 서면 브리핑에서 코스피 4,000선 돌파에 대해 "이재명 정부와 민주당의 외교 노력과 내란 종식 추진은 대내외 불확실성을 해소했다"며, 상법 개정은 '코리아 디스카운트'를 '코리아 프리미엄'으로 바꿔내는 촉매제가 됐다"고 자평했습니다.



그러면서 "코스피 4,000은 대한민국 경제의 새로운 출발선"이라며 "이 대통령과 민주당의 대선 공약인 코스피 5,000시대를 열겠다"고 밝혔습니다.



정청래 대표는 오늘 국회에서 열린 최고위원회의에서 "지금 막 대한민국 종합주가지수가 4,000을 넘었다. 국운이 계속 상승했으면 좋겠다"고 말했습니다.



당 코스피 5,000 특별위원회도 오늘 국회에서 기자회견을 열고 "이재명 정부와 민주당이 일관된 정책 의지로 상법 개정 등 자본시장 활성화 제도개선을 추진한 결과 극적인 변화가 만들어졌다"고 말했습니다.



특위는 "앞으로도 자본시장 활성화라는 정책 기조가 흔들리지 않고 또한 후퇴하지 않도록 최선을 다하겠다"며 올해 말까지 자사주 소각 제도와 세제 개편 논의에 집중하고 향후 '스튜어드십 코드'(수탁자 책임 원칙) 점검과 공시제도 개혁도 추진하겠다고 밝혔습니다.



특위 위원장인 오기형 의원은 기자회견 후 기자들과 만나 배당소득 분리과세 논의가 다양한 형태로 진행되고 있다며 "다음달 기획재정위원회 산하 조세소위에서 논의할 것"이라고 말했습니다.



자사주 소각과 관련해서는 "특위 중심으로 논의를 진행 중이며 당정 간 협의도 하고 있다. 다양한 형태로 투자자들의 의견도 듣고 있다"고 덧붙였습니다.