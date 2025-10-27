뉴스

국세청, KAIST 서용석 교수 초빙 'AI 특강'…"전문가 100명 양성한다"

이태권 기자
국세청, KAIST 서용석 교수 초빙 'AI 특강'…"전문가 100명 양성한다"
▲ KAIST 서용석 교수 강연을 듣는 임광현 국세청장(가운데)과 직원들

국세청은 올해 약 2천명을 대상으로 인공지능(AI) 교육을 하고 AI 대전환을 주도할 핵심 인력 100명을 전문가로 양성한다고 오늘(27일) 밝혔습니다.

이날 국세청에선 AI 교육의 일환으로 미래학 분야의 권위자인 카이스트 서용석 교수가 'AI 대전환, 국세청이 갖춰야 할 미래 역량과 혁신'이라는 주제로 강연했습니다.

국세청은 한국과학기술원(KAIST)과 협력해 올해 안에 완수할 3단계 AI 교육 체계를 구축했습니다.

지난 9월 AI 기본교육을 시작했으며, 10월 전략 특강과 함께 11월에는 전문관 양성을 위한 고급 프롬프트 엔지니어링, 데이터 분석 및 시각화 등 실습 교육을 할 예정입니다.

임광현 국세청장은 이날 "국세청의 AI 대전환은 우리 조직의 일하는 방식과 사고를 완전히 바꾸는 혁신의 출발점"이라며 "AI 인사이트가 공정하고 합리적인 세정의 미래를 밝히는 힘이 될 것"이라고 말했습니다.

(사진=국세청 제공, 연합뉴스)
