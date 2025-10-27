수협 회장, '사랑제일교회·도이치모터스 특혜 대출 의혹' 부인

▲ 노동진 수산업협동조합중앙회이 27일 서울 여의도 국회에서 열린 농림축산식품해양수산위원회의 수협중앙회 등에 대한 국정감사에서 증인선서를 하고 있다.

노동진 수협중앙회 회장이 국정감사에 출석해 사랑제일교회와 도이치모터스에 대한 수협의 특혜 대출 의혹에 "수협중앙회장이 대출에 대해서는 일체 관여할 수 없는 구조"라며 자신의 개입을 부인했습니다.노 회장은 오늘(27일) 농림축산식품해양수산위원회의 국정감사에서 더불어민주당 임미애 의원이 "2023년 12월 서울시가 사랑제일교회 부지를 제외하고 (장위10구역을) 재개발하겠다고 하니 (임시로 사들인) 건물의 잔금이 필요해졌고, 수협이 나서 65억 원을 빌려줬다"며 "수협중앙회장이 8년 정도 재직한 진해수협은 가장 큰 금액인 50억 원을 대출해 줬다"고 말하자 이처럼 답했습니다.임 의원은 또 "수협이 2023년 3월 주가조작 판결로 휘청한 회사인 도이치모터스에 오직 신용만으로 100억 원을 대출해 줬으며 2024년 10월까지 수협 단위조합이 추가로 548억 원을 대출해 줬다"고 질의하자 노 회장은 "1%도 관여 못 한다"고 말했습니다.같은 당 어기구 위원장이 "정상적인 대출이라고 믿고 있는 거냐"고 묻자 노 회장은 "금융위원회에서 지적받아 강도 높게 한 달을 (감사)해서라도 찾아내라. 그래서 일벌백계하겠다고 얘기했다"고 말했습니다.노 회장은 "사랑제일교회로부터 외부 청탁을 받은 적 있냐"는 더불어민주당 임호선 의원 질의에도 "1도(하나도) 없다"며 "대출 나간 내용도 모른다"고 했습니다.그러면서 "전광훈 목사와 개인적 친분이 있느냐"는 질문에는 "없다"고 답했습니다.더불어민주당 송옥주 의원은 "공교롭게도 노 회장이 대통령실을 방문하고 나서 2023년 8월 (선거법 위반 사건이) 무혐의 처분이 됐다"며 "선거법과 관련된 부분을 만회하기 위해 윤 전 대통령 측근이라고 알려진 서정배 씨를 상임감사로 임명하고 (도이치모터스에) 문제가 있는 대출을 연속적으로 한 것 아니냐"고 의혹을 제기했습니다.이에 노 회장은 "1%도 아니다. 1%라도 사실이 있으면 내가 모두 책임지겠다"고 답변했습니다.이날 국감에 증인으로 출석한 권혁민 도이치모터스 대표는 "어떻게 수협으로부터 담보 없이 100억 원을 대출받았느냐", "사전 거래 내역이 있느냐"는 질문에 "2021년 9월 도이치파이낸셜에서 수협과 30억 원의 대출을 진행한 이력이 있다"고 답했습니다.신학기 수협은행장은 "그때 (대출) 심사 의견서를 보면 신용도에 맞게 (했다), 의견서에 그렇게 돼 있다"고 말했습니다.임호선 의원은 어기구 위원장에게 "감사로 해결될 문제가 아니고 수사를 통해 밝혀져야 할 내용"이라며 "위원회 차원에서 수사 의뢰가 필요한 사안"이라고 요청했습니다.(사진=연합뉴스)