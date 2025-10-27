독립영화 제작 지원 나선 변우석…"작은 힘이라도 보탤 수 있길"

이미지 확대하기

이미지 확대하기

이미지 확대하기

이미지 확대하기

이미지 확대하기

배우 변우석이 화보 촬영으로 독립영화 제작 지원에 나섰다.매거진 데이즈드가 11월 호 커버스토리를 통해 배우 변우석의 화보 컷과 인터뷰, 5종 커버를 공개했다. 이번 작업은 변우석이 서울독립영화제와 함께 독립영화 제작 지원 프로젝트 'SIFF X 변우석: Shorts on 2025'을 후원하면서 성사된 만남으로 그 의미를 더했다.화보의 컨셉은 '영화'. 그동안 볼 수 있었던 변우석의 패셔너블한 모습과는 달리, 보다 꾸밈없는 모습으로 때로는 마치 독립영화 속의 낯선 신인 배우인 듯한 얼굴로, 때로는 사연 어린 처연하고 깊은 눈빛으로 현장 스태프들의 감탄을 자아냈다.화보와 함께 진행된 인터뷰에서 변우석은 "다른 촬영에서는 좀 더 패셔너블하고 화려해야 했다면, 오늘은 영화라는 주제가 있었으니까, 최대한 그 '영화'에 방해되지 않는 게 중요하다고 생각했다"라고 설명하며 "불가피하게 제가 나와야 하는 화보더라도 꾸민 모습보다는 원초적인 면을 더 보여주려고 했다"라고 전했다.서울독립영화제와 함께 독립영화 제작 지원 프로젝트를 진행하게 된 배경에 대해서는 "제가 할 수 있는 일이 크진 않지만 이 시기에 작은 힘이라도 보탤 수 있다면 좋겠다는 마음이 컸다"라고 말하며 "독립영화는 제한된 환경에도 놀라운 결과물을 만들어내는 경우가 많다. 영화 제작에서 어쩔 수 없이 겪어야 하는 현실적인 어려움에 조금이라도 도움이 되고 싶었다. (제작 지원 프로젝트가) 지금의 내가 할 수 있는 응원의 방식이라고 생각했다. '작게나마 할 수 있는 것이라면 하고 싶다' 하는 마음이었다"라고 밝혔다.아울러 변우석은 독립영화에 대해 "새롭고 창의적인 감독님, 작가님, 배우, 스태프 모두가 자연스럽게 빛날 수 있는 귀한 공간이자 장르라고 생각한다"며 한국 독립영화에 관한 무한한 지지와 애정을 드러냈다.[사진=데이즈드]강선애 기자(SBS연예뉴스 강선애 기자)