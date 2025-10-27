로운, 재검 끝 오늘(27일) 현역 입대…"시원합니다"

이미지 확대하기

가수 겸 배우 로운이 오늘(27일) 현역 입대한다.로운은 27일 육군 현역으로 군 복무를 시작한다. 소속사 FNC엔터테인먼트는 "입대 당일 현장 혼잡을 최소화하기 위해 별도 행사는 진행하지 않는다"며 "복무를 마치고 복귀하는 날까지 많은 응원 부탁드린다"고 전했다.로운은 당초 7월 21일 입대 예정이었으나, 입영판정검사에서 7급이 나와 8월 초 재검사를 받았다. 병역판정검사 이의신청서를 제출하고 재검사를 한 끝에 현역 판정을 받아 이날 현역으로 입대하게 됐다.로운은 입대 하루 전날인 26일 자신의 SNS에 "시원합니다. 다녀올게요"라는 인사 글과 함께 머리를 짧게 자른 사진을 게재했다.지난 2016년 그룹 SF9 멤버로 데뷔한 로운은 2017년 KBS2 드라마 '학교 2017'를 통해 연기를 시작한 후 '선배, 그 립스틱 바르지 마요', '연모', '혼례대첩' 등에 출연했다. 2023년 그룹에서 탈퇴한 후 연기 활동에 집중하고 있는 그는 지난달 공개한 디즈니+ '탁류'에서도 주연으로 활약했다.[사진=로운 인스타그램]강선애 기자(SBS연예뉴스 강선애 기자)