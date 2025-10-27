'강남 아파트 2채' 이찬진 "공직자로서 사과…1채 부동산 내놔"

▲ 이찬진 금융감독원장이 27일 서울 여의도 국회에서 열린 정무위원회의 종합감사에서 위원 질의에 답하고 있다.

이찬진 금융감독원장이 오늘(27일) 서울 강남 아파트 두 채를 보유한 다주택자라는 논란과 관련해 "주택 1채를 부동산에 내놓았다"며 "공직자 신분을 감안해 곧 처분하고 정리하겠다"고 말했습니다.이 금감원장은 오늘 국회 종합국정감사에서 다주택자 논란과 관련한 입장을 묻는 국민의힘 강민국 의원 질의에 "자녀들에게 증여나 양도하지 않고 처분하려고 한다"고 말했습니다.이 원장은 지난 21일 금감원 국감에서는 '가족들이 아파트 2채에 공동 거주하고 있습니다.이 중 1채는 자녀에게 양도하겠다'고 발언한 바 있습니다.그는 이와 관련해 "많은 국민이 주택 문제로 고통을 겪는 시점에 그런 발언이 매우 부적절했다"며 "공직자로서 진심으로 사과드린다"고 말했습니다.강민국 의원이 "'아빠 찬스'를 사용할 수 없는 젊은이들에게 사과할 생각이 없냐"는 지적에 고개를 숙인 것입니다.그는 서울 서초구 우면동의 대림아파트 전용 130㎡(47평) 두 채를 보유 중입니다.한 채는 가족 사무실 용도 등으로 사용하기 위한 것이라고 설명해 왔습니다.앞서 이 원장은 강 의원의 재산 자료 요청에 대해 성동구 금호동 상가와 중구 상가도 갖고 있다고 답했습니다.(사진=연합뉴스)