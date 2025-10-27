'강남 아파트 2채' 이찬진 "공직자로서 사과…1채 부동산 내놔"

▲ 이찬진 금융감독원장이 27일 서울 여의도 국회에서 열린 정무위원회의 종합감사에서 위원 질의에 답하고 있다.
이찬진 금융감독원장이 오늘(27일) 서울 강남 아파트 두 채를 보유한 다주택자라는 논란과 관련해 "주택 1채를 부동산에 내놓았다"며 "공직자 신분을 감안해 곧 처분하고 정리하겠다"고 말했습니다.
이 금감원장은 오늘 국회 종합국정감사에서 다주택자 논란과 관련한 입장을 묻는 국민의힘 강민국 의원 질의에 "자녀들에게 증여나 양도하지 않고 처분하려고 한다"고 말했습니다.
이 원장은 지난 21일 금감원 국감에서는 '가족들이 아파트 2채에 공동 거주하고 있습니다.
이 중 1채는 자녀에게 양도하겠다'고 발언한 바 있습니다.
그는 이와 관련해 "많은 국민이 주택 문제로 고통을 겪는 시점에 그런 발언이 매우 부적절했다"며 "공직자로서 진심으로 사과드린다"고 말했습니다.
강민국 의원이 "'아빠 찬스'를 사용할 수 없는 젊은이들에게 사과할 생각이 없냐"는 지적에 고개를 숙인 것입니다.
그는 서울 서초구 우면동의 대림아파트 전용 130㎡(47평) 두 채를 보유 중입니다.
한 채는 가족 사무실 용도 등으로 사용하기 위한 것이라고 설명해 왔습니다.
앞서 이 원장은 강 의원의 재산 자료 요청에 대해 성동구 금호동 상가와 중구 상가도 갖고 있다고 답했습니다.
(사진=연합뉴스)