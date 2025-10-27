[자막뉴스] "'신의 도구' 트럼프, 2028년 대통령 될 것·3선 비책 있다"

트럼프 미국 대통령의 '책사'로 활동했던 스티브 배넌이 트럼프 대통령의 '3선 도전'을 위한 비책이 있다고 주장했습니다.



배넌은 영국 이코노미스트와 인터뷰에서 "트럼프는 2028년에 대통령이 될 것이다. 사람들은 거기에 익숙해져야 할 것"이라고 말했습니다.



진행자가 '누구도 2회를 초과해 대통령직에 당선될 수 없다'고 규정한 미 수정헌법 제22조를 거론하자, 배넌은 "다양한 대안이 있고 적절한 시기에 그 계획이 뭔지 밝힐 것"이라며 트럼프 대통령은 2028년에 대통령이 될 것"이라고 말했습니다.



그러면서 트럼프 대통령이야말로 '신의 도구'이기 때문에 트럼프가 대통령을 한번 더 해야 한다고 주장했습니다.



[스티브 배넌 / 전 백악관 수석전략가 : 트럼프 대통령은 신의 의지를 실현하는 도구입니다. 지금까지 그가 한 일을 보면 알 수 있습니다. 우리에게는 트럼프 대통령의 임기가 최소한 한 번은 더 필요합니다. 그는 그 임기를 시작할 수 있을 것입니다.]



배넌은 트럼프 대통령이 헌법을 피해 3선에 도전할 수 있는 방법을 구체적으로 밝히진 않았습니다.



트럼프 대통령은 2020년 대선에서 바이든 전 대통령에게 패해 중간에 4년을 건너뛰었지만, 그전 2016년, 그리고 지난해 2024년 대선 승리로 이미 재선을 한 상탭니다.



트럼프 대통령은 과거 여러 곳에서 '종신 대통령직'을 수행하고 싶다는 농담을 해 온 것으로 전해졌습니다.



배넌이 트럼프 대통령의 3선 도전 계획을 트럼프 대통령 본인이나 참모진에게 공유했는지는 불분명합니다.



다만 지난해 대선 당일, 2024년 대선이 마지막이겠느냐는 뉴욕타임스 기자 질문에 트럼프는 "그럴 것 같다"고 애매하게 답했습니다.



트럼프 대통령이 차기 대선 출마 가능성을 완전히 차단하지 않은 것은 자신의 레임덕을 늦추기 위한 전략이라는 분석입니다.



배넌은 트럼프 대통령에게 강경보수 성향 정책 구상과 선거 전략 등을 공급해 온 책사로, 트럼프의 지지 기반인 마가 세력에 영향력이 크단 평갑니다.



