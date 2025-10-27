법원 "'공갈 협박' 유튜버 구제역·주작감별사, 쯔양에 배상"

▲ 유튜버 쯔양(본명 박정원)이 14일 서울 여의도 국회 과학기술정보방송통신위원회에서 열린 2025년도 국정감사에서 의원 질의에 답변하고 있다.

유명 먹방 유튜버 쯔양(본명 박정원)을 협박해 금품을 뜯어낸 유튜버 구제역(본명 이준희)과 주작감별사(본명 전국진)가 쯔양에게 손해를 배상해야 한다는 법원 판단이 나왔습니다.서울중앙지법 민사212단독 김혜령 판사는 오늘(27일) 쯔양이 두 사람을 상대로 제기한 손해배상 청구 소송에서 "구제역은 쯔양에게 7천500만 원을 지급하고, 주작감별사는 구제역과 공동해 5천만 원을 지급하라"고 원고 일부 승소로 판결했습니다.쯔양은 구제역에게 1억 원, 주작감별사에게 5천만 원을 청구한 바 있습니다.앞서 한 유튜브 채널은 지난해 7월 구제역과 주작감별사 등이 쯔양에게 과거 사생활 폭로를 빌미로 금품을 갈취했다고 주장했습니다.이에 쯔양은 개인 유튜브 채널을 통해 전 남자친구에게 4년간 지속적인 폭행과 협박을 당했으며, 구제역과 주작감별사가 2023년 2월 사생활 관련 제보를 폭로하지 않는 조건으로 5천500만 원을 갈취했다고 밝혔습니다.이후 쯔양은 지난해 9월 두 사람 때문에 정신적 피해를 입었다며 손배 소송을 냈습니다.이와 별도로 쯔양에 대한 공갈 등 혐의로 기소된 구제역과 주작감별사는 지난 9월 항소심에서 각각 징역 3년과 징역 1년에 집행유예 3년을 선고받았습니다.(사진=연합뉴스)