포스코퓨처엠 3분기 영업이익 667억 원…작년 대비 4773.5% 증가

▲ 포스코퓨처엠

포스코퓨처엠이 주력인 에너지 소재 사업을 중심으로 매출과 영업이익이 증가하면서 3분기 실적이 뚜렷한 개선 흐름을 탔습니다.포스코퓨처엠은 연결 기준 올해 3분기 영업이익이 667억 원으로 지난해 동기보다 4천773.5% 증가한 것으로 잠정 집계됐다고 오늘(27일) 공시했습니다.매출은 8천748억 원으로 작년 동기 대비 5.2% 감소했습니다.순이익은 464억 원으로 흑자로 돌아섰습니다.포스코퓨처엠의 분기별 영업이익은 작년 4분기에는 413억 원의 영업손실을 기록하고 나서 올해 1분기부터 3개 분기 연속 흑자를 이어갔습니다.핵심 사업인 에너지 소재 사업 부문에서 3분기 매출 및 영업이익이 동반 증가했습니다.광양 공장에서 생산된 전구체를 활용하는 미국향 양극재 판매량과 유럽향 양극재 판매량이 함께 증가하면서 전 분기 대비 매출이 크게 증가했습니다.포스코퓨처엠은 올해 광양에 연 4만 5천 t 규모의 전구체 공장을 준공해 양산을 개시했습니다.업계에서는 그간 광양 공장 본격 양산 체제에 접어드는 하반기부터 수익성이 개선될 것으로 전망했습니다.양극재 판매량 증가, 광양 전구체 공장의 가동률 상승으로 인한 고정비 개선과 재고평가 충당금 환입 등으로 영업이익도 큰 폭으로 늘어났습니다.다만 음극재는 판매가 약보합권에 머무른 가운데 국내 고객사 대상 판매가 감소함에 따라 매출이 소폭 감소했습니다.기초소재 사업에서 3분기 매출은 전 분기 수준을 유지했지만 유가 변동에 따른 화성품 마진이 일부 감소해 영업이익이 소폭 하락했습니다.(사진=연합뉴스)