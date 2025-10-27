HD현대, 무인함정·AI·로봇 등 글로벌 파트너사 협력 강화

▲ 정기선 HD현대 회장이 27일 경북 경주시 경주엑스포대공원 문화센터 문무홀에서 열린 아시아태평양경제협력체(APEC) 최고경영자 서밋 '퓨처 테크 포럼: 조선'에서 기조연설하고 있다.

HD현대가 아시아태평양경제협력체(APEC) 최고경영자(CEO) 서밋을 계기로 글로벌 파트너사들과 협력 강화에 나섰습니다.HD현대는 오늘(27일) 경북 경주엑스포대공원 문화센터에서 '조선업 미래의 형성'을 주제로 '퓨처 테크 포럼: 조선'을 개최했습니다.퓨처테크 포럼은 APEC CEO 서밋의 부대 행사로써 글로벌 기업, 정부 기관, 학계 관계자들이 모여 주요 산업 현황을 공유하고 청사진을 밝히는 자립니다.이날 포럼에는 헌팅턴 잉걸스, 안두릴, 지멘스, 미국선급(ABS) 등 HD현대 파트너사를 비롯해 조선업계, 학계, 정부·군 관계자 등 600여 명이 참석했습니다.먼저 HD현대는 미국 인공지능(AI) 방산기업 안두릴 인터스트리와 무인수상정(USV) 개발 협력에 박차를 가할 계획입니다.김형택 HD현대 함정AI전문위원은 세션 발표에서 "더 빠르고 더 안전하고 더 지능적인 무인함정을 개발할 예정"이라며 "HD현대의 자율운항 기술과 안두릴의 임무자율화 기술이 결합할 때 진정한 자율성을 달성할 수 있을 것"이라고 말했습니다.그러면서 "협력은 자율설루션개발에만 그치지 않고 무인수상정을 설계하고 건조하는 협력으로 확장되고 있다"면서 "무인 함정의 새로운 시대를 HD현대와 안두릴이 함께 그 시대를 선도해갈 것"이라고 말했습니다.존 킴 안두릴 한국 대표는 차세대 방위 기술 개발의 중요성을 강조한 뒤 "한국 조선업에서 가장 뛰어난 기업인 HD현대와 협업하게 돼 영광"이라고 말했습니다.미국 최대 방산 조선사인 헌팅턴 잉걸스와는 로보틱스, 인공지능(AI) 등 첨단 기술 공동 연구개발과 기술 교류를 확대하고 해상 전력의 전 생애주기 지원과 정비체계 구축 협력을 모색할 방침입니다.양사는 전날 '상선 및 군함 설계·건조 협력에 관한 합의 각서(MOA)'를 체결한 바 있습니다.미 해군 차세대 군수지원함 설계 및 건조에 협력하고 상선과 군함 분야 전반에 건조 비용과 납기 개선을 위한 노하우와 역량을 공유하기로 했습니다.니콜라스 래드포드 페르소나 AI CEO는 인구 감소와 고령화 추세, 숙련 노동자의 부족을 핵심 과제로 제시한 뒤 그 해결책으로 휴머노이드를 제안했습니다.그러면서 현재 HD현대와 공동 개발하고 있는 조선 산업용 휴머노이드의 현황을 공개했습니다.조 보만 지멘스 CTO는 설계부터 생산, 유지보수까지 전 과정을 연결하는 AI 기반의 디지털 솔루션을 통해 생산 효율성과 품질을 획기적으로 향상할 수 있다고 강조했습니다.정기선 HD현대 회장은 이날 기조연설에서 "모든 가능성을 현실로 만들기 위해서는 무엇보다 산업 간 경계를 넘는 긴밀한 협력, 즉 혁신을 위한 글로벌 혁신 동맹이 필요하다"고 말했습니다.(사진=HD현대 제공, 연합뉴스)