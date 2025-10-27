뉴스

트럼프, 말레이 1박 2일 방문 마치고 다음 순방지 일본으로 출발

남승모 기자
작성 2025.10.27 13:52 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
트럼프, 말레이 1박 2일 방문 마치고 다음 순방지 일본으로 출발
▲도널드 트럼프 미국 대통령이 27일(현지시간) 말레이시아 쿠알라룸푸르 국제공항에서 일본 도쿄로 향하는 대통령 전용기 에어포스원에 탑승하고 있다.

제2기 집권 후 첫 아시아 순방에 나선 트럼프 미국 대통령이 현지시간 27일 첫 방문지인 말레이시아에서 1박 2일의 일정을 마치고 다음 목적지인 일본으로 향했습니다.

트럼프 대통령은 이날 오전 쿠알라룸푸르 국제공항에서 일본 도쿄로 향하는 대통령 전용기 에어포스원에 탑승했습니다.

전날 쿠알라룸푸르에 도착한 트럼프 대통령은 태국-캄보디아 휴전협정식 주재, 이브라힘 말레이시아 총리와 회담, 미국-아세안 정상회의 참석, 룰라 브라질 대통령과 회담 등 바쁜 일정을 하루 만에 소화했습니다.

또 말레이시아와 무역협정, 핵심 광물 협력 협정, 캄보디아와 무역 협정, 태국과 핵심 광물 협력 협정을 각각 체결하고 베트남과는 무역 협상을 큰 틀에서 합의하는 등 성과를 내놨습니다.

트럼프 대통령은 오늘 일본에 도착한 뒤 내일 다카이치 사나에 일본 총리와 회담할 예정입니다.

이후 모레 아시아태평양경제협력체, APEC 정상회의가 열리는 한국에 입국해 이재명 대통령과 만난 뒤 30일 부산에서 시진핑 중국 국가주석과 6년여 만에 회담합니다.

(사진=AP, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
SDF2025에 초대합니다. 11/13(목) DDP 제로 시대의 재설계:다시 쓰는 혁신
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
남승모 기자 사진
남승모 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지