'주토피아2', 흥행 수익 10억 달러 돌파 전망…1편 잇는 히트작 될까

디즈니 애니메이션 '주토피아'의 두 번째 이야기 '주토피아 2'가 또 한 번 10억 달러 흥행 수익을 거둘 수 있을까.해외 박스오피스 분석 매체 'Box Office Theory'는 '주토피아 2'가 개봉 첫 주말 최대 1억 3,000만 달러의 수익을 거둘 것으로 전망했다. 이 같은 예측치는 2025년 글로벌 흥행작 '마인크래프트 무비'(1억 6,200만 달러), '릴로 & 스티치'(1억 4,600만 달러)에 이어 세 번째로 높은 수치다.전작 '주토피아'가 개봉 당시 북미에서 3억 4,100만 달러, 전 세계적으로는 10억 2,000만 달러의 흥행 수익을 기록한 만큼, 이번 '주토피아 2' 역시 글로벌 흥행 10억 달러 돌파가 유력하다는 전망이 잇따르고 있다.해외 매체 THEGAMER은 "'주토피아 2'는 10억 달러의 흥행을 달성할 가능성이 높다"라며 전작의 성공을 잇는 또 하나의 메가 히트작 탄생을 긍정적으로 내다봤다.앞서 개봉한 디즈니 대표 애니메이션의 후속작인 '모아나 2'와 '인사이드 아웃 2'가 국내외에서 폭발적인 흥행을 기록한 가운데, 11월 26일 개봉을 앞둔 '주토피아 2'가 그 흥행 릴레이를 이어갈 수 있을지 또한 주요 관전 포인트로 손꼽힌다.'주토피아 2'는 다시 돌아온 '주토피아' 최고의 콤비 '주디'와 '닉'이 도시를 뒤흔든 정체불명의 뱀 '게리'를 쫓아, 새로운 세계로 뛰어들며 위험천만한 사건을 수사하는 짜릿한 수사 어드벤처. '주토피아'의 바이론 하워드 감독이 다시 한번 연출을 맡았다. 여기에 '주디' 역의 지니퍼 굿윈, '닉' 역의 제이슨 베이트먼 등 기존 캐릭터들을 연기했던 배우들이 이번 작품에서 또다시 의기투합해 팬들에게 반가움을 선사할 예정이다.또한 '에브리씽 에브리 웨어 올 앳 원스'로 아카데미 남우조연상을 거머쥔 명품 배우 키 호이 콴이 뉴페이스 '게리' 역을 맡아 극에 신선함을 불어넣을 예정이다. 그리고 이번 작품에는 그래미 어워드 '올해의 노래상'과 '최우수 팝 보컬 앨범상' 등을 수상한 세계적 팝스타 에드 시런이 참여해 눈길을 끈다. 그는 주토피아의 슈퍼스타 '가젤' 역으로 돌아온 샤키라가 부른 신곡 'Zoo'의 작사, 작곡을 담당해, 전편의 'Try Everything' 열풍을 잇는 완성도 높은 음악을 선 보일 예정이다. 또한 이번 작품 속 새로운 양 캐릭터 '에드 시어린'으로 특별 출연하며 다채로운 활약을 예고한다.'주토피아 2'는 11월 26일 전 세계에 개봉한다.(SBS연예뉴스 김지혜 기자)