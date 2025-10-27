'우리들의 발라드' 1위 이예지의 충격 탈락…2위 송지우의 운명은?

'우리들의 발라드'의 또 다른 최강자 송지우의 운명이 결정된다.



오는 28일 방송될 SBS 음악 오디션 '우리들의 발라드' 6회에서는 1라운드 1위였던 이예지의 탈락으로 충격을 안긴 예측 불가 2라운드가 계속되는 가운데, 1라운드에서 2위를 차지한 송지우의 대진과 결과가 궁금증을 자극하고 있다.



이날 송지우는 음악을 하고 싶은 미대생 김지원과 '위로' 키워드의 발라드곡으로 맞붙어 '음색 요정'들의 대결이 성사된다. 선공에 나서는 김지원은 난이도 극상인 박효신의 '숨'을 선곡해 탑백귀들을 놀라게 만든다. 무대를 보는 이들에게 진정성 있게 다가가기 위해 실제로 자신이 위로받았던 곡을 준비했다고 한다.



송지우 역시 드라마 '나의 아저씨'의 OST이자 자신이 위안받았던 제휘의 'Dear Moon'을 골라 무대를 꾸민다. 과연 두 '음색 요정'이 선사한 무대는 어떨지 궁금해진다. 그중 맑고 청아한 송지우의 목소리에 매료된 탑백귀들은 무대가 끝난 후에도 한동안 말을 잇지 못했다는 후문. 과연 송지우는 2라운드에서 승리를 거머쥘 수 있을지 주목된다.



송지우와 김지원의 대결을 본 정재형과 대니 구는 한 참가자의 무대를 두고 극명히 다른 반응과 감상평을 밝힌다. 이로 인해 뜻하지 않게 음악팀의 분열 위기가 발생한다고 해 어떤 사연일지 호기심을 유발한다.



송지우와 김지원의 2라운드 무대와 결과는 28일 밤 9시 방송될 '우리들의 발라드'에서 공개된다.



강선애 기자



