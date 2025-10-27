남자배구 '고교 특급' 공격수 방강호, 전체 1순위로 한국전력행

▲ 27일 서울 강서구 메이필드 호텔에서 열린 '2025-2026 한국배구연맹(KOVO) 남자 신인선수 드래프트'에서 수원 한국전력 빅스톰에 1라운드 1순위로 지명을 받은 방강호가 기념촬영을 하고 있다.

남자 프로배구 차세대 에이스 재목감으로 꼽힌 '고교 특급' 방강호(제천산업고)가 전체 1순위로 한국전력의 유니폼을 입었습니다.방강호는 오늘(27일) 서울 강서구 메이필드 호텔에서 열린 2025-2026 한국배구연맹(KOVO) 남자 신인선수 드래프트에서 1순위 지명권을 얻은 한국전력으로부터 가장 먼저 호명됐습니다.키 2ｍ의 좋은 신체 조건을 가진 방강호는 화끈한 공격력에 안정적인 리시브 능력을 겸비해 일찌감치 신인 드래프트 최대어 후보로 꼽혔습니다.방강호는 지난 7월 중순 우즈베키스탄 타슈켄트에서 열린 국제배구연맹(FIVB) 19세 이하(U-19) 세계선수권에서 한국 U-19 대표팀의 주축으로 활약하며 8강 진출을 견인했습니다.그는 프로에 입성하자마자 즉시 전력감으로 기대되고 있습니다.드래프트 순서는 지난 시즌 최종 순위 역순을 기준으로 추첨을 통해 결정했습니다.지난 시즌 최종 순위 기준 역순으로 OK저축은행 35%, 한국전력 30%, 삼성화재 20%, 우리카드 8%, KB손해보험 4%, 대한항공 2%, 현대캐피탈 1%의 확률 추첨을 통해 결정했습니다.OK저축은행 35개, 한국전력 30개, 삼성화재 20개, 우리카드 8개, KB손해보험 4개, 대한항공 2개, 현대캐피탈 1개의 공을 넣고 진행했습니다.한국전력은 빨간색 공이 가장 먼저 나와 1순위 지명권을 얻었고, 삼성화재(2순위)-OK저축은행(3순위)-우리카드(4순위)-대한항공(5순위)-현대캐피탈(6순위)-KB손해보험(7순위) 순으로 결정됐습니다.한국전력은 고교 졸업 예정자 중 '빅3'로 분류됐던 방강호를 가장 먼저 불렀습니다.이어 전체 2순위 지명권을 얻은 삼성화재는 '해외파'인 아웃사이드 히터 이우진(전 이탈리아 몬차)을 낙점했습니다.또 3순위 OK저축은행은 세터 박인우(조선대), 4순위 우리카드는 미들 블로커 겸 아포짓 스파이커 손유민(인하대), 5순위 대한항공은 아웃사이드 히터 이준호(제천산업고), 6순위 현대캐피탈은 아웃사이드 히터 장아성(부산광역시체육회), 7순위 KB손해보험은 미들 블로커 임동균(한양대)을 각각 지명했습니다.(사진=연합뉴스)