[날씨] 체감온도 1도로 '뚝'…내일 아침 추위 절정

오늘(27일) 아침 몸이 잔뜩 움츠러드는 추위가 찾아왔습니다.



올가을 들어 가장 추운 아침이었습니다.



중부 지방에 내려져 있던 한파특보는 모두 해제됐고요.



다만 경북 지역의 한파주의보는 더욱 늘어났습니다.



오늘 아침 설악산에 체감하는 온도 영하 13도까지 뚝 떨어지면서 전국에서 가장 추웠고요.



서울에 체감하는 온도도 1도 선에 머물렀습니다.



이번 추위의 절정은 내일 아침이 되겠습니다.



출근길 든든하게 챙겨 입고 나오셔야겠습니다.



또 추위 속에 내륙을 중심으로는 서리가 내리거나 얼음이 어는 곳도 있다는 점 참고해 주셔야겠습니다.



이번 추위는 주 중후반으로 가면서 점차 예년 기온을 되찾겠습니다.



전국 하늘 맑게 드러납니다.



오늘 곳곳에서 바람이 강하게 불어 들겠습니다.



시설물 관리 잘해 주셔야겠고요.



해상을 중심으로는 물결이 높게 일겠습니다.



해상 안전사고 유의해 주셔야겠습니다.



지역별 낮 기온 자세히 살펴보시면 서울의 낮 최고 기온 11도, 대전 12도, 대구는 13도로 낮에도 쌀쌀하겠습니다.



금요일에는 수도권과 영서 지역에 비 예보가 나와 있습니다.



(안수진 기상캐스터)