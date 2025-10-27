[날씨] 올가을 첫 한파주의보…내일이 더 춥다

<앵커>



오늘(27일) 아침 다시 강추위가 찾아왔습니다.



지역에 따라 아침 최저 기온이 영하로 떨어진 곳도 있는데, 이번 추위는 언제까지 이어질지 안수진 캐스터가 전해드립니다.



<캐스터>



날이 급격히 추워졌습니다.



오늘 아침은 올가을 들어 가장 추운 아침이었는데요.



한파특보 다시 살펴보시면 중부지방에 내려졌던 한파주의보는 모두 해제됐지만 오히려 경북 지역의 한파특보는 더욱 늘어났습니다.



오늘 아침 설악산의 체감온도 영하 13도까지 뚝 떨어지면서 전국에서 가장 추웠고요.



서울의 체감 온도도 1도 선에 머물렀습니다.



이번 추위는 내일 아침에 절정을 이루겠습니다.



서울의 아침 최저 기온 2도가 예상됩니다.



출근길 든든하게 챙겨 입고 나오셔야겠고요.



일부 내륙 지역에서는 서리가 내리거나 얼음이 어는 곳도 있겠습니다.



오늘 전국 하늘 맑게 드러나겠습니다.



해안가를 중심으로는 바람이 강하게 불어 들겠고요.



해상에서는 물결이 높게 일겠습니다.



해상 안전사고 유의해 주셔야겠습니다.



낮 기온 살펴보시면 서울의 낮 최고 기온 11도, 대구 13도로 낮에도 종일 쌀쌀하겠습니다.



주 중후반이 되면서 다시 평년 기온을 되찾겠고요.



금요일에는 수도권과 영서 지역에 비 예보가 나와 있습니다.



(안수진 기상캐스터)