"아세안과 협력 강화"…"관세협상 교착상태"

말레이시아를 방문 중인 이재명 대통령이 동남아 국가연합, 아세안 정상회의에 참석해서 경제 협력과 범죄 공조 등 상호 발전 전략을 밝혔습니다. 외신 인터뷰에서는 한미 관세협상이 3천500억 달러 대미 투자액 문제로 교착 상태에 있다고 말했습니다.



이재명 대통령이 말레이시아 쿠알라룸푸르에서 열린 제47회 동남아국가연합, 아세안 정상회의에 참석했습니다.



의장국인 말레이시아 안와르 총리를 비롯한 아세안 정상들과 반갑게 인사를 나눈 이 대통령은 한국과 아세안이 '이웃사촌' 같은 관계라고 말했습니다.



[이재명 대통령 : 한국과 아세안은 미래 발전을 함께 도모하는 이웃이기도 합니다. 이제 아세안은 한국의 3대 교역 대상이고….]



이 대통령은 한국과 아세안이 최고 단계 파트너십인 포괄적 전략 동반자 관계임을 강조하며 아세안 발전에 기여하고 평화와 안정의 파트너가 되겠다는 협력 비전도 소개했습니다.



또 최근 캄보디아에서 한국인 등 납치, 감금, 사망 사건이 발생한 것과 관련해 국제 공조를 강화하자고 제안했습니다.



[이재명 대통령 : 한국 경찰청은 아세아나폴과의 수사 공조를 통해 조직적 범죄 단지를 근절하고 초국가범죄가 이 지역에서 더 이상 발붙일 곳이 없도록 협력을 강화해 나갈 것입니다.]



이 대통령은 오늘(27일) 공개된 블룸버그 통신과 인터뷰에서 한미 무역협상이 3천500억 달러 규모 대미 투자 패키지를 두고 교착 상태에 있다고 밝혔습니다.



이 대통령은 "다만 협상 타결이 늦어지는 게 꼭 실패를 의미하지는 않는다"면서 "합리적인 결과에 도달할 수 있을 것이라고 믿으며 그렇게 해야만 한다"고 전했습니다.



이재명 대통령은 오늘 오후 아세안 정상회의 일정을 모두 마친 뒤 경주 APEC 정상회의와 한미, 한중 정상회담 준비 등을 위해 귀국길에 오릅니다.



