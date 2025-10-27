[12뉴스] 오늘의 주요뉴스

1. 코스피가 오늘(27일) 사상 처음으로 4천 선을 돌파하면서 거침없는 상승세를 이어갔습니다. 외국인 투자자의 매수와 메모리 반도체 수요가 증가함에 따라 삼성전자의 주가는 10만 원을 돌파했습니다.



2. 이재명 대통령은 한미 무역협상이 대미 투자 규모를 놓고 교착상태지만 타결이 늦어지는 것이 실패를 의미하지는 않는다고 외국 언론 인터뷰에서 밝혔습니다. 이 대통령은 오늘 아세안 정상회의 참석차 말레이시아를 방문해 캄보디아 총리와 정상회담을 시작으로 본격적인 다자 정상외교에 돌입합니다.



3. 오늘 아침 중부와 경북 일부 지역에 올가을 첫 한파주의보가 내려지는 등 초겨울 추위가 찾아왔습니다. 내일은 북풍에 실려온 찬 공기의 영향으로 오늘보다 기온이 더 떨어지겠고, 추위는 수요일 오후쯤 풀리겠습니다.



4. 3주째로 접어든 국회 국정감사에서 오늘은 정부의 10.15 부동산 대책에 대한 야당 의원들의 질타가 이어졌습니다. 정부 정책에 대해 국민 반발이 적지 않다는 지적에 이억원 금융위원장은 시장 안정화에 기여할 것으로 본다고 말했습니다.