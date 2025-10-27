정청래 "이번 주 APEC 외교 슈퍼위크…여야 무정쟁 주간 선언하자"

▲ 더불어민주당 정청래 대표가 27일 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다.

민주당 정청래 대표는 오늘(27일) 경주 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 앞두고 "APEC 성공을 위해 모든 국가적 역량을 집중할 때"라고 말했습니다.정 대표는 국회서 열린 최고위원회의에서 "경주 APEC 정상회의는 서로 간의 이해관계가 얽히고설킨 국제정세 속에서 중재자 역할을 적극적으로 해내는 대한민국의 역량이 빛을 발하는 계기가 될 것"이라며 이같이 강조했습니다.그는 "외교가 국운을 좌우한다. 외교가 경제이고 국방"이라며 "외교의 최종 목표가 국익 추구인 만큼 국익에 여야가 따로 있을 수 없다"고 밝혔습니다.그러면서 "전 세계가 한국을 주목하고 있다. 전 세계인 앞에서 우리끼리 싸우지 말자"며 "외교 슈퍼위크인 이번 주만이라도 여야가 정쟁을 멈추고 APEC 성공을 위해 무정쟁 주간을 선언하고 오직 대한민국의 성공을 위해서 같이 노력했으면 좋겠다"고 전했습니다.이를 위해 자신이 먼저 솔선수범하겠다며 "적어도 이번 주엔 불가피한 정책 발언만 하고 정쟁적 발언을 삼가겠다"고 말했습니다.국민의힘을 향해선 "국익과 대한민국의 성공을 위해 조심하고 양보하는 미덕을 발휘해 주실 것을 간곡하게 요청한다"고 당부했습니다.(사진=연합뉴스)