이 대통령 "한-아세안 연간 교역 3,000억 달러 목표…FTA 개선 협상 제안"

▲ 이재명 대통령이 지난 26일 말레이시아 쿠알라룸푸르 한 호텔에서 열린 동포 만찬 간담회에서 인사말을 하고 있다.

이재명 대통령이 "한국과 아세안의 연간 교역액 3천억 달러 달성이란 과감한 목표와 함께 이를 위한 첫걸음으로 한-아세안 자유무역협정(FTA) 개선 협상 개시를 제안한다"고 밝혔습니다.이 대통령은 오늘(27일), 말레시이아 현지 매체 '더 스타'에 보도된 '한국과 아세안, 함께 만드는 평화의 공동 미래'란 제목의 기고문을 통해 이같이 제안했습니다.이 대통령은 "한-아세안 포괄적 전략동반자 관계(CSP)를 '꿈과 희망의 조력자(Contributor for Dreams and Hope)', '성장과 혁신의 도약대(Springboard for Growth and Innovation)', '평화와 안정의 파트너(Partner for Peace and Stability)'의 비전에 따라 더욱 발전시켜 나가고자 한다"고 소개했습니다.이 중 '성장과 혁신의 도약대' 마련을 위해 FTA 개선을 제안한 뒤 "인공지능(AI), 디지털 전환, 보건, 에너지 등 미래 산업 분야에서의 협력을 강화하고자 한다"고 강조했습니다.'꿈과 희망의 조력자'와 관련해서는 "'셰프 우스타자'로 알려진 말레이시아 국적의 완 합사 씨는 한-아세안 협력기금 프로그램에 참여한 게 전환점이 되면서 매출을 크게 늘리고 이제 글로벌 시장의 문을 두드리고 있다"며 "더 많은 아세안 사람이 꿈을 실현하도록 제도적 틀을 갖춰가겠다"고 약속했습니다.또, "한국은 아세안의 평화와 안정의 파트너가 되고자 한다"며 "한국은 아세안의 파트너로서 초국가범죄, 재난·재해, 해양안보 등 역내 평화와 안보 수요에도 더욱 적극적으로 부응할 것"이라고 밝혔습니다.(사진=연합뉴스)