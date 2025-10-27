뉴스

일 다카이치 내각, 출범초 지지율 '역대 상위권'

김경희 기자
작성 2025.10.27
일 다카이치 내각, 출범초 지지율 '역대 상위권'
▲ 다카이치 일본 총리

지난 21일 출범한 다카이치 일본 총리 내각에 대한 지지율이 고공행진하고 있습니다.

니혼게이자이신문(닛케이)은 지난 24∼26일 18세 이상 남녀 1천59명(유효 응답자 기준)을 상대로 전화 설문 조사한 결과 다카이치 내각을 지지한다는 응답률이 74%로 이시바 내각 출범 초의 51%보다 23%포인트나 높게 나왔다고 보도했습니다.

지지하지 않는다는 응답률은 19%에 그쳤습니다.

닛케이는 현행 방식의 조사를 도입한 2002년 이후 역대 내각 출범 초 지지율로 2009년 하토야마 내각에 이어 2번째로 높은 수준이라고 전했습니다.

연령층별로 지지율을 보면 30대 이하가 81%, 40∼50대가 82%였고 60세 이상은 66%였습니다.

닛케이는 "다카이치 내각은 현역 세대를 중심으로 인기를 끌고 있다"고 분석했습니다.

아사히신문이 25∼26일 1천342명을 설문한 결과에서도 다카이치 내각 지지율은 68%에 달했습니다.

이 신문의 역대 내각 출범 초 지지율 조사로는 2001년 고이즈미 준이치로 내각(76%), 2009년 하토야마 내각(71%)에 이어 3번째 수준입니다.

(사진=AP, 연합뉴스)
