채상병 특검, '이종섭 호주 도피 의혹' 김대기 전 비서실장 참고인 소환

조윤하 기자
작성 2025.10.27 10:43 조회수
▲ 김대기 전 대통령실 비서실장이 27일 서울 서초구 이명현 순직해병 특별검사팀에 참고인 신분으로 출석하고 있다.

채상병 특검팀이 이종섭 전 국방부 장관의 호주 도피 의혹과 관련해 김대기 전 대통령 비서실장을 참고인 신분으로 소환했습니다.

김 전 실장은 오늘(27일) 오전 9시 10분쯤 특검 사무실에 출석하며 '피의자 신분인 이 전 장관을 대사로 임명하면 문제 될 것이란 생각 못 했는지', '어떤 부분 소명할 것인지' 등의 취재진 질의에 "특검에 가서 밝히겠다"고만 답했습니다.

특검팀은 대통령실, 국가안보실, 외교부, 법무부 등이 이 전 장관의 호주 도피 의혹에 연루됐다는 의혹을 수사하고 있습니다.

김 전 실장은 윤석열 정부 초대 대통령 비서실장으로, 2022년 5월부터 2023년 12월까지 비서실 업무를 총괄했습니다.

특검팀은 김 전 실장을 상대로 이 전 장관의 호주대사 내정 및 임명이 추진되던 당시 대통령실 및 국가안보실 간 논의가 있었는지 등을 확인할 계획입니다.

(사진=연합뉴스)
