"인천항 배후단지 불법 전대 반복…인천항만공사 대응 미흡"

▲ 인천 아암물류단지

인천항 배후단지에서 불법 전대 행위가 반복되고 있지만 인천항만공사 등 관계기관의 대응은 미흡하다는 지적이 나왔습니다.국민의힘 조경태 의원은 오늘 인천항만공사(IPA) 국정감사에서 "인천항 배후단지는 국민 자산이자 공공재임에도 일부 기업의 불법 전대 행위로 사실상 '부동산 투기장'으로 변질하고 있다"고 주장했습니다.조 의원실 자료를 보면 인천항만공사는 2022년부터 지난해까지 항만 배후단지의 불법 전대 행위 3건을 적발했지만 모두 시정 명령을 했고, 이 가운데 1건만 수사기관에 고발했습니다.지난해 적발된 인천 남항 아암물류1단지 불법 전대와 관련해서는 인천해양경찰서의 수사가 진행 중입니다.조 의원은 "인천항만공사가 전대 행위를 수년째 방치한 것은 명백한 관리 부실이고 불법 행위를 사실상 방조한 것이나 다름없다"며 "부산항만공사는 유사 사례에서 입주 계약을 해지한 전례가 있는데 인천항만공사는 아무런 조치를 하지 않았다"고 질타했습니다.조 의원은 이어 "불법 전대는 명백한 계약 해지 사유"라며 "위법 행위를 저지른 업체와 계약을 해지하지 않고 다시 기회를 주는 것은 공공자산의 왜곡된 사용을 용인하는 것"이라고 말했습니다.(사진=연합뉴스)